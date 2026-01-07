Chef Guido Mori contro tutti: “Il ragù di nutria di chef Pivatello? Questi stanno mangiando topi”. E la retorica green sulle specie invasive? “Come con il granchio blu. Ma se fa schifo non lo mangi…”

C'è però chi sostiene che siano un piatto della tradizione

Sono roditori sudamericani importati più di un secolo fa, ma sono roditori. Più che altro, sono un piatto della povertà più assoluta, della disperazione della fame. Dalle mie parti c'è stato un ristorante che negli anni '8o che salì agli onori della cronaca perché preparava questo ragù con la nutria del fiume. Quando li hanno beccati, gli hanno chiuso il locale e gli hanno fatto un mazzo tale che hanno dovuto vendere.

Si sta facendo strada anche un'altra scuola di pensiero, di cui si è parlato anche nell'ultima puntata di MasterChef, e cioè: se la specie è infestante, mangiamocela. Mi viene in mente il granchio blu, ad esempio. È un approccio spendibile?

Io non guardo MasterChef per principio. Comunque, prima di tutto, il granchio blu fa schifo: se fosse mangiabile, avremmo i banchi pieni. È duro, aggressivo e sa di selvatico: non è un crostaceo saporito e buono. Il motivo per cui non si mangia più di tanto, è che è cattivo: ne devi cucinare tantissimi per avere un piatto decente, per cui c'è un rapporto altissimo tra resa e lavoro.

Ma poi che logica è? Per abbattere la presenza del granchio blu mangiandolo, ma quanto dovrebbe mangiarne ogni italiano per essere vagamente incisivi? Come per il granchio blu, il discorso è lo stesso per altre specie infestanti.