Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la storia tirata fuori da Corona é molto più della fine del Gf

A rappresentarlo ora sono Daniela Missaglia e Domenico Aiello. Missaglia è una professionista molto nota nell’ambito del diritto di famiglia e della persona, con una lunga esperienza in procedimenti che coinvolgono personaggi pubblici. In passato ha assistito Nina Moric nella separazione da Fabrizio Corona, oltre ad aver seguito altre cause ad alta visibilità mediatica, come quelle che hanno coinvolto Stefano Ricucci e Anna Falchi o Gigi Buffon e Alena Seredova. Domenico Aiello, penalista, ha invece difeso tra gli altri Roberto Maroni nei procedimenti legati a presunte irregolarità nei contratti di Expo 2015 ed Eupolis. Attualmente è il legale dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, imputato per corruzione in uno dei filoni del caso Garlasco. Una scelta che segnala la volontà di affrontare la vicenda sul piano strettamente giudiziario. In una nota, i difensori parlano di una “complessa vicenda” nella quale il loro assistito si ritiene parte lesa, sottolineando come la posizione di Signorini verrà chiarita nelle sedi competenti. Saranno ora gli accertamenti della procura a stabilire se e in che misura le accuse trovino riscontro.