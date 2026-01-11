Gomorra come il Marvel Cinematic Universe: "Le Origini" su Sky con Luca Lubrano allarga il brand

Le “origini” del titolo sono quelle del personaggio, certamente, ma soprattutto quelle del male: nella serie principale, tutta toni cupi e oscurità, già elemento fondante della narrazione, e qui ancora in divenire.

L'Italia non è più quella contemporanea, ma quella di fine anni '70: nel 1977 Pietro Savastano ha 16 anni, nessuno immagina ancora che diventerà il re di un impero. È da qui che riparte la narrazione di Gomorra: una serie che amplia la prospettiva, senza però dipendere dal titolo madre. Anzi, trovando una propria dimensione: senza ripetere gli stilemi di quello che verrà, ad esempio scegliendo di evocare la violenza più che mostrarla.

Se in Gomorra non c'era redenzione per i protagonisti, in questa storia il male è ancora solo una possibilità: una tra le tante per i ragazzini di borgata, eppure l'unica percorribile per riscattarsi dalla povertà. Così le vie di Napoli possono ancora tingersi di seppia al crepuscolo, la voce di Massimo Ranieri essere la colonna sonora di un momento di spensieratezza; il primo incontro con Imma, la futura donna Imma, innocente come per qualsiasi adolescente. È quando arriva la perdita dell'innocenza, che inizia a piovere. Il battesimo di Pietro Savastano dai furtarelli alla morte è il preludio di quel che verrà: il giovane Pietro non è esecutore né vede direttamente il momento dell'omicidio, però ne è testimone. Sa cosa sta succedendo, tanto basta: la prima volta in maniera inaspettata, la seconda in attesa fuori da una porta.