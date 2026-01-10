Tali e Quali con Nicola Savino è la versione comprata su Wish di Tale e Quale Show con Carlo Conti

A proposito di Sanremo: per la prima volta il conduttore e autore Carlo Conti ha mollato la postazione, impegnato nel Festival (dal 24 al 28 febbraio). Al suo posto è arrivato Nicola Savino, promosso nella prima serata di Rai 1 per riprendersi dal flop fresco fresco del game show Freeze - Chi sta fermo vince!, in onda nella prima serata di Rai Due lo scorso autunno. Trasmissione che si è assestata su una media di appena 575mila telespettatori , share 3,71%, e sarà per questo che prima di mollare gli ormeggi, Carlo Conti s'è presentato alla prima puntata di Tali e Quali come quarto giudice al fianco di Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Un Conti che controlla la sua creatura e le dà la propria benedizione, in attesa di ritrovare Savino in riviera come conduttore del DopoFestival.

Nel frattempo, i dieci concorrenti si esibiscono con qualche notevole picco di bravura, i giudici lasciano la parte critica a Malgioglio -anche in questo Tali e Quali è la copia principale dello “show”- mentre Savino prende confidenza con il programma e spera che Conti vada a portare la sua ombra altrove. E tutto scorre, in un venerdì a basso budget nella rete ammiraglia Rai che nemmeno prova a dissimulare: così è (se vi pare).