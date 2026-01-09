Il mondo viene giù e Rai 1 che fa? Manda in onda Don Matteo con Raoul Bova. E lo chiamano servizio pubblico…

Ce lo chiedevamo in quell'occasione, ce lo domandiamo ancora adesso: dove sono i servizi? Perché l'azienda del servizio pubblico, cui spettano gli onori ma anche gli oneri di questa definizione, non informa i telespettatori? Telespettatori che, se sei servizio pubblico, sono anche cittadini? La questione è naturalmente più ampia, perché coinvolge l'apparato anche in termini di strutture,ì e organico. Ma può un'azienda come la Rai non essere in grado di fornire un'adeguata informazione? O, nell'ipotesi peggiore, può permettersi di ritenerlo un vezzo secondario?

Il mondo ci scorre intorno, la storia si fa sotto i nostri occhi: ma noi continuiamo a considerare gli esteri come qualcosa di marginale, quasi non ci riguardi, mentre l'informazione si nutre di cronaca nera e politica trattata come scambi di botta e risposta. A questo punto allora, non ci resta che sperare che la benedizione di don Massimo scenda su tutti noi.

La Rai nel Paese delle Meraviglie: quella dove gli esteri svaniscono e don Massimo è il protagonista di una serie che si intitola Don Matteo.