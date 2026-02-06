Pier Silvio Berlusconi scappa dalle Olimpiadi, toglie la fiction di Gabriel Garko e piazza una turcata all'ultimo minuto: ma Canale 5 non aveva deciso di fare concorrenza alla Rai? La tv è sempre più piatta...

Il gioco è semplice: salvare i propri prodotti di punta dal calo degli ascolti, facilmente prevedibile davanti a un evento di portata internazionale qual è l'inaugurazione dei giochi invernali di Milano e Cortina. Così, per mettere al riparo una fiction prodotta da RTI, si ricorre a una serata tappabuchi con una delle tante serie turche che l'azienda ha acquistato. Col risultato di disorientare gli spettatori di entrambi i prodotti: Io sono Farah infatti, è stata inserita in questa nuova collocazione con pochissimo preavviso, spuntando fuori al venerdì sera all'improvviso. Di contro, Colpa dei Sensi prenderà il suo posto, spostandosi a martedì 10 febbraio.

Il palinsesto ballerino di Canale 5 colpisce ancora: citando solo i primi titoli che ci vengono in mente, è successo con L'Isola dei Famosi, con il Grande Fratello, con la serie turca Tradimento, finita in prima serata al venerdì, alla domenica, sospesa e tornata. Sulla rete ammiraglia Mediaset, una consuetudine che toglie continuità e incrina il rapporto di fiducia con i telespettatori. Ma anche la spia che Canale 5 fa fatica in prima serata, perché al momento, Canale 5 ha un'unica costante: La Ruota della Fortuna, talvolta persino allungata a prendersi pure l'intera prima serata (che comunque ha fagocitato, impadronendosi dell'access fino alle 22.00). Finora, l'unico vero guanto di sfida lanciato alla Rai.