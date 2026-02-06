“Ti sposo ma non troppo” con Vanessa Incontrada a teatro. Ecco perché sentir parlare dei problemi degli altri e dell’amore ci fa sentire meno soli (almeno per due ore)

La scenografia di Alessandro Chiti è una grande casa da comporre e scomporre continuamente, e i costumi (Rosalia Guzzo) leggeri e moderni delle donne, le raccontano, e le presentano. Forse una cosa avrebbe potuto essere diversa, ed è come Carlotta in alcune occasioni viene descritta, seppur ironicamente, dopo quel gran casino che è successo nelle chat dell'app di incontri tra mille equivoci (che comunque dal vecchio Plauto sembrano non stancare mai). Questo perché alla fine osano tutti e quattro. Anche se sono diversi, diversissimi. Questo perché nessuno sbaglia, ma chiede solo qualcosa di diverso. Andrea è delicata e timida (brilla Vanessa Incontrada) e le piacerebbe dimenticare il passato così da aprirsi al presente, Carlotta, avventurosa ed estroversa pensa a nuovi stimoli, Luca, sensibile e impacciato, Andrea prorompente e ironico hanno ancora altre idee e altri desideri. Ma una cosa in comune, tutti e quattro, ce l’hanno. È una mancanza. Vogliono stare bene, come è stato il pubblico in sala al Sistina per l'intera durata dello spettacolo. Perché vogliamo stare bene. E alla fine, per una sera, è come se ci fossimo riusciti tutti. Dentro e fuori dal palcoscenico.