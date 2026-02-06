Caro Ghali, ma dopo il post contro la censura alle Olimpiadi che ci vai a fare all' inaugurazione? O lanci la bomba come Bad Bunny ai Grammy o sarà tutto un grande bluff

Appena il rapper era stato annunciato, la sua partecipazione alla cerimonia era stata subito contestata dalla Lega. Il motivo? Quello “stop al genocidio” di Sanremo 2024, che per la Lega lo rendevano un odiatore di Israele e della destra. Risultato? Era intervenuto il Ministo dello Sport Andrea Abodi per rassicurare tutti: Ghali avrebbe detto solo ciò che sarebbe stato concordato con gli organizzatori. Una mossa furbissima, dato che poi si era parlato solo di Ghali: l'esatto opposto rispetto all'intento di contenerlo. E adesso si replica: Ghali è di nuovo al centro dell'attenzione.

Su Instagram infatti, l'artista ha pubblicato un post in cui scrive: “Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l' Inno d'Italia. So perché perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingue. So che una lingua, quella araba, all'ultimo era di troppo. So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore So che è tutto un Gran Teatro”. Tutto ciò scritto in tre lingue: italiano, inglese e arabo.

Insomma, la faccenda è chiara: Ghali lamenta di essere stato scelto come una sorta di specchietto per le allodole. In mezzo a nomi filo governativi come Andrea Bocelli o che, come la Pausini, non esprimono mai nessuna posizione, lui sarebbe il contraltare per dimostrare che l'evento è aperto a tutti. Allo stesso tempo però, le sue posizioni e la sua identità sono scomode.