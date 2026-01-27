Olimpiadi Milano-Cortina, invitano Ghali e lo "censurano" sulla politica, ma ora ne parlano tutti. Cari Abodi e governo, che figura di mer*a

Ma che autogol si è fatto il Ministro per lo sport Andrea Abodi? Non solo vieta a Ghali di esprimere il suo pensiero sul palco della cerimonia di apertura di Milano Cortina, ma se ne vanta. Ghali canterà sul palco dei Giochi, ma non potrà esprimere idee personali. Niente comizi, il riferimento è chiaramente alla Palestina. Beh peccato che, se l'intenzione era quella di non portare la polemica alle Olimpiadi, direi che l'intento non è riuscito... Ora se ne parlerà per più di una settimana fino alla cerimonia di apertura e per chissà quanto dopo. Sì, perchè Abodi ha anche dato a Ghali l'assist perfetto per parlarne lo stesso, facendo anche la figura dell'artista ribelle che non cede alle pressioni delle istituzioni. Certo che, se la sinistra oggi cerca ogni scusa per urlare alla censura e al fascismo, anche il governo ci mette del suo.

“Le caratteristiche della cerimonia sono centrate sul rispetto. Questo azzera i rischi di libera interpretazione. La scelta degli artisti si associa anche alla scelta delle performance, sicuramente su quel palcoscenico, al di là del vissuto di ogni artista, non ci saranno equivoci sull'indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico” ha detto il Ministro Abodi. “Ritengo che un Paese debba sapere reggere all'urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo, che non sarà espresso su quel palco”.