Antonio Menegon è vivo: "me ne sono andato". Ma la chiamata ai carabinieri dell'ingegnere anti-autovelox non convince nessuno

Negli ultimi anni non erano mancati episodi inquietanti: file spariti, tensioni e persino l’incendio della sua auto parcheggiata vicino all’ufficio. Segnali che, letti oggi, rendono difficile archiviare tutto sotto l’etichetta di una semplice scelta personale. Anche se a riferire di quella scelta è stato lui stesso. Tra l’altro, poco prima di sparire Menegon aveva lasciato sui social un messaggio carico di stanchezza e disillusione, soprattutto per quella che riteneva una sordità istituzionale rispetto alle sue battaglie. La Procura di Vicenza, che sul caso aveva aperto un fascicolo, quindi oggi non considera affatto la vicenda chiusa.

Gli accertamenti proseguiranno per verificare la veridicità delle dichiarazioni e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’allontanamento. Anche chiedendosi con che denaro abbia vissuto, visto che non risultano movimenti sui suoi conti correnti. Perché quando un uomo sparisce lasciando dietro di sé una vita interrotta a metà, e poi ricompare dicendo solo “me ne sono andato”, la risposta da dare non può essere solo “sono tornato”, ma da cosa, o da chi, se n’era davvero andato.