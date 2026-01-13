Il mistero dell’ingegnere anti-autovelox: Antonio Menegon è svanito nel nulla. La pista calabrese, le indagini, il pc “che parla” e il sospetto di un altro giallo italiano

Ecco perché le ricerche avviate nelle prime ore si sono già fermate. Droni, elicotteri, squadre fluviali, perlustrazioni: tutto ha restituito il nulla. Non è qualcosa di “locale”: se Menegon fosse rimasto nell’area urbana di Rosà e dintorni, sarebbe stato trovato. Da quel momento il caso ha cambiato natura, scivolando definitivamente dal soccorso all’indagine. E’ innegabile che ci sono tutte le premesse per un nuovo giallo italiano. Ora è la polizia giudiziaria a scandagliare la sua vita, i contatti, il lavoro, i documenti custoditi in quel computer rimasto acceso e dentro cui sarebbe stato già trovato materiale preoccupante.

L’attenzione di chi indaga si starebbe concentrando anche su alcune immagini di videosorveglianza che ritrarrebbero Menegon mentre sale su un furgone guidato da un’altra persona. Poco prima di sparire, quindi, non era solo. Ma ci sono anche le parole affidate ai social da Menegon a fine dicembre: “per me è tempo di andare”. Disillusione istituzionale? Paura? Consapevolezza di doversi guardare le spalle? Più volte, parlando con familiari e conoscenti, Menegon si era lamentato dell’isolamento, dell’assenza di risposte. Di essere diventato scomodo, insomma. E c’è pure un precedente: l’incendio della sua auto, avvenuto nel 2024, mai chiarito. Un episodio ai tempi archiviato come atto vandalico, ma che oggi viene riletto come possibile avvertimento.