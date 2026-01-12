Delitto di Garlasco: Maria Rosa Poggi, Stefania Cappa e i nuovi testimoni de Le Iene? La verità è che serve Fabrizio Corona

E’ una testimonianza che aggiunge tanto e contestualmente aggiunge niente alle indagini sul delitto di Garlasco. Aggiunge tanto perché ci sono state anche altre persone che hanno visto Maria Rosa Poggi quella mattina nei pressi di via Pascoli a bordo del suo piccolo suv (anche Fabrizio Corona scovò un testimone ormai diversi mesi fa) e aggiunge niente perché è un fatto che avrà bisogno di riscontri concreti. Maria Rosa Poggi, infatti, ha sempre raccontato di essere uscita di casa quella mattina per fare la spesa al vicino supermercato Famila, dove in effetti risulta un pagamento con la sua carta di credito, e poi di essersi recata anche uno sportello bancomat per prelevare, il tutto mentre il marito, che a Garlasco è per tutti “il potente avvocato delle banche”, era in viaggio proprio per raggiungere il suo ufficio.

Di testimone, Le Iene, ne hanno trovato anche un altro. E, paradossalmente, ha un peso maggiore anche se si è esposto molto meno. Perché l’uomo – che ha chiaramente detto di non voler parlare con gli inquirenti per paura e di aver taciuto per tutto questo tempo per evitare guai, visto che ha una attività – ha, di fatto, confermato quanto disse di aver visto quella mattina anche Marco Muschitta, il discusso testimone che per ore raccontò di essersi imbattute in Stefania Cappa in bicicletta e con un attizzatoio da camino in mano, salvo poi ritrattare dopo un’oretta di pausa. Ecco, il nuovo testimone trovato da Alessandro De Giuseppe ha sostanzialmente confermato di aver assistito alla stessa scena.