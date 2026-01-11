Delitto di Garlasco, sentito Andrea Sempio a Verissimo? “Ormai sono un colpevole desiderato. L’interrogatorio? Potrei sempre farlo”. E su Alberto Stasi e i nuovi indagati…

Quella stessa visibilità che, però, a quanto pare serve anche a lui, visto che ha rifiutato – come la legge gli consente – di sottoporsi all’interrogatorio dei magistrati, ma non di rispondere alle domande in qualche occasione televisiva. Dove ha ripercorso la sua storia, le solite cose e ha ripetuto, ancora una volta e quasi fosse un messaggio in codice, di essere “indagato in concorso”. “Non mi sono fatto interrogare? – ha spiegato – E’ vero, ma era nei miei diritti e è stata una chiara scelta difensiva concordata con i miei legali, perché non c’era, in quel momento, un indirizzo preciso delle indagini. Nulla toglie, però, che io possa farmi interrogare in qualunque momento, potrei farlo. Mi aspetto il rinvio a giudizio? Sì, fino all’udienza preliminare, poi spero che tutto finisca”. Sente, però, che per molti è “ormai un colpevole desiderato”. Come se, in sostanza, una parte dell’opinione pubblica, o una di quelle che lui definisce “tifoserie”, lo volesse per forza alla sbarra o condannato.

Si richiama in dento ogni tanto le labbra, ma sembra sereno. Trattiene l’emozione anche quando l’argomento si sposta sui genitori e, forse, si tradisce per un attimo quando un suo caro amico, che chiama “il Mirko”, gli manda un videomessaggio ribadendo il dispiacere per quello che si trova a subire. Lo stesso dispiacere, che lui definisce “di responsabilità e non un senso di colpa”, che Marco poggi, il fratello di Chiara, prova nei suoi confronti e che lui, Andrea Sempio, prova invece nei confronti dei genitori. E Alberto Stasi? “Io credo che lui sia il colpevole – aggiunge – c’è una sentenza che dice questo”. Una frase già detta e ora ribadita, forse quasi dimenticando che in questo momento Stasi potrebbe essere l’unico in grado di capire davvero come si sente. I due, Stasi e Sempio, si sono anche incrociati una volta. “Eravamo a cena con degli amici e c’era anche Marco Poggi – racconta – A un certo punto, in una tavolata vicino, entrò un ragazzo con un cappellino e poco dopo capimmo che era Alberto Stasi, così chiedemmo di essere spostati per evitare l’incontro con il Marco. Quella è stata l’unica volta che ci siamo quasi incontrati. Ci saranno altri indagati? Io questo non lo so, vedremo”.