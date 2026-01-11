Ora la destra è woke: “l’aggressione” a Giulia Sorrentino raccontata a tavolino da Il Giornale, La Russa che esprime solidarietà (ma dava calci ai giornalisti) e il solito giochino politico piagnone

Pare che la retorica dell’intimidazione sia ormai prevalsa. La destra muscolare e carogna, forte e assertiva, la destra “patriarcale” ha lasciato il posto alla destra woke. Non è la prima volta. Che fine ha fatto la minaccia anarchica a Il Tempo (e sempre a Tommaso Cerno, in quel caso con Capezzone e l’editore Angelucci, come riporta l’articolo con cui si diede la notizia, anche quello a firma di Giulia Sorrentino)? In fondo è il solito giochino politico della destra che cavalca l’onda dell’indignazione (e lo stesso fa la sinistra quand’è il suo turno). Stavolta, rispetto al caso Prodi, hanno alzato il tiro: dal vecchio professore alla minaccia islamista, dalla mortadella a chi non mangia maiale. Ma chi glielo dice ai politicamente scorretti della grande famiglia Angelucci che sono diventati, in cerca di consensi, proprio ciò che hanno sempre criticato?