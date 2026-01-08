Delitto di Garlasco: davvero i legali dei Poggi vogliono denunciare i periti Porta e Occhetti per le ultime scoperte? Giuseppe Brindisi a fuoco in un video: “tutto nella legalità”

Chi ne è certo è Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore di quella Zona Bianca in cui proprio Porta e Occhetti hanno annunciato per la prima volta la loro scoperta. Lo steso Brindisi oggi ha affidato al suo profilo privato di X un video in cui racconta di fare i conti con “la variante K” dell’influenza, ma pure con la certezza che il giallo dell’omicidio di Chiara Poggi è prossimo, ormai, a una soluzione definitiva. “Tutta la narrazione tossica su questa vicenda, tutta la disinformazione, era falsa – dice Brindisi nel suo video – Lo sappiamo proprio dopo la scoperta fatta dai periti Porta e Occhetti: Chiara non si avventò sul PC di Alberto per scoprire chissà quali nefandezze, ma lavorò alla sua tesi. L’unica vera porcheria è aver gettato fango con una suggestione finita anche nella sentenza della Cassazione”.

Per Brindisi il puzzle è pronto a ricomporsi, ma è la reazione della famiglia Poggi a colpirlo. “Sembra che i consulenti dei Poggi, ma ripeto sembra, si apprestino a denunciare i periti Porta e Occhetti per acquisizione illegale delle prove. A me questa iniziativa, se sarà confermata, ricorda ciò che fece l’avvocato Ajello quando presentò ricorso sui dispositivi sequestrati all’ex pm Venditti nell’ambito dell’inchiesta per corruzione portata avanti dalla Procura di Brescia”.