Dopo la Groenlandia Trump vuole l’Italia: ci sono già le trattative in corso e ve le raccontiamo qui

Giorgia Meloni ha dato ordine di costruire una “Palazzo Chigi Situation Room”. “Entriamo in guerra?”, gli (si usa “gli”, Meloni è al maschile) ha chiesto Giovanbattista Fazzolari. “Non c’è una finestra su una piazza qui?”. “Da questa parte”. Meloni si è affacciata. Ha atteso un po’, come quando si fanno le live su Instagram e si aspetta che arrivino le persone online. Poi, quando il gruppetto si è addensato a piazza Colonna, il premier si è schiarito la voce e ha cominciato: “Combattenti di terra, di aria, di mare. L’ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L’ora delle decisioni irrevocabili. (Ovazione). Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell’Occidente, che, in ogni tempo, hanno ostacolato la marcia, e spesso insidiato l’esistenza medesima del popolo italiano. Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole: la pasta, la pizza, il mandolino… (pausa a effetto) li hanno inventati gli americani. (Perplessità). Bastava rivedere i trattati internazionali per adeguarli alle mutevoli esigenze della vita delle nazioni e non considerarli intangibili per l’eternità: Pizza Hut è il vero inventore della pizza margherita! Sarebbe qui a parlare di questo con noi Francesco Lollobrigida, ma purtroppo si è chiuso dentro le prigioni di Castel Sant’Angelo che stava visitando e a Roma, lo sapete, non si trova un fabbro neanche a pagarlo a metalli rari (ovazionissima).