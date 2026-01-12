Signori, avete visto come funziona il nuovo “imperialismo Usa”? Petrolio, Terre Rare, Venezuela, Iran e Groenlandia: vi spieghiamo cosa c'è dietro al piano energetico di Trump

Ma allora Trump è un pazzo? Nemmeno per sogno. Trump è lucidissimo. Senza voler dare giudizi morali di alcun tipo, e limitandoci a descrivere quanto sta accadendo, l'attuale presidente Usa è impegnato a portare avanti lo stesso modus operandi che ha da sempre caratterizzato gran parte della politica estera del suo Paese. Oggi, però, non si tratta più di “esportare la democrazia” in Iraq o in Afghanistan. Il nuovo imperialismo di Trump è propedeutico a sconfiggere la Cina sul fronte tecnologico e hi-tech. La mossa contro il Venezuela è stata un'operazione che ha consentito a Washington di assicurarsi l'accesso a ingenti (ma veramente tante) quantità di petrolio. Con le riserve venezuelane - pesanti, costose da estrarre, ma gigantesche - gli Stati Uniti puntano a ottenere energia a basso costo per alimentare la corsa all'intelligenza artificiale, dove la domanda di elettricità dei data center cresce a ritmi vertiginosi, già oggi mettendo a rischio le bollette domestiche e il funzionamento della rete elettrica nazionale. Dietro questa strategia c'è un’idea più ampia: riconquistare il controllo su materie prime e risorse industriali che negli ultimi decenni sono state cedute, o almeno rese vulnerabili, al dominio cinese. Come sottolinea il Financial Times, il presidente Usa ha abbracciato una sorta di “retro-imperialismo industriale”. Da questo punto di vista, Venezuela, Guyana, Groenlandia e persino l'Iran non sono obiettivi casuali, ma anelli di una catena che punta a consolidare il controllo americano su petrolio, gas e Terre Rare.