Iran, Groenlandia, Venezuela: è tutto collegato. Parla l’ex Ambasciatore Talò: “Trump non è un pazzo, si sta preparando alla sfida con la Cina per l’Artico”

Aerei militari americani si dirigono verso il Mediterraneo e Trump poco tempo fa ha dichiarato che, insomma, qualora il regime iraniano avesse sparato sulla folla, gli Stati Uniti sarebbero comunque pronti a intervenire. Quanto è concreta questa possibilità secondo lei?

Non ho notizie di prima mano, di attualità, insomma, sulle cose che ormai si susseguono con ritmi frenetici. Però farei attenzione a prendere sempre sul serio le affermazioni di Trump. D’altra parte è anche giusto non scoprire le carte in questo tipo di operazioni, ma in qualche modo certe dichiarazioni comportano degli sviluppi concreti. Ed effettivamente penso che ci siano delle concrete possibilità che il regime iraniano rischi molto. Soprattutto se prosegue in una repressione violenta. D’altra parte, questa è una cosa che avevo detto già da parecchio tempo, già in occasione della guerra dei dodici giorni, del conflitto della scorsa estate. Nessun regime è eterno. Ce ne sono di più resilienti che, grazie purtroppo alla repressione, riescono a durare a lungo. Prima o poi arriva l’ora della resa dei conti, se il popolo non ce la fa più. E non è soltanto una questione economica, ma è l’anelito alla libertà, che mi pare così prorompente in una popolazione molto sensibile su queste cose. Va tenuto conto della condizione delle donne poi, reprimere una metà della popolazione in quel modo non può non comportare una reazione.

Sulla concreta possibilità di un intervento americano, però, ci sono pareri contrastanti, vi sono alcuni diplomatici ed esperti che sostengono non sia probabile un intervento americano e che queste manifestazioni siano invece non paragonabili a quelle del passato. Lei crede che queste manifestazioni possano portare spontaneamente ad un cambio di regime o comunque a qualche tipo di cambiamento in Iran?

Non è da escludere. Bisogna fare professione di umiltà se non si sta lì dentro, se non si hanno delle fonti particolarmente solide, e non avventurarsi in previsioni. L’unica cosa che posso dire è abbastanza un’ovvietà, ma stranamente soprattutto nell’anno passato, quando io già lo dicevo, in pochi lo affermavano. Nessun regime è eterno e prima o poi si giunge ad un punto di non ritorno. Bisogna vedere quando parte degli apparati magari comprenderanno che la situazione è insostenibile e quindi abbandoneranno il regime. Certo, ci sono tanti interrogativi. Ad esempio, chi può prendere la guida di un nuovo Iran dopo la rivolta? Quello che possiamo immaginare è che un nuovo Iran possa, magari non subito ma gradualmente, diventare una realtà enormemente diversa da quella attuale. Perché è un paese che, per la sua cultura, non solo per la sua cultura millenaria – della quale dobbiamo anche tenere conto, perché l’identità nazionale è un fattore di grande importanza – ha una forte consapevolezza di questa identità, che ha attraversato diverse fasi. Ovviamente non è che sia saltato dall’antica Persia all’attuale sistema, ma è sempre stato di grande rilievo culturale.

Quanto è importante l’Iran nel sistema internazionale?

È un paese demograficamente molto importante, economicamente con un potenziale straordinario che invece non viene adeguatamente sfruttato, o meglio viene sfruttato forse per degli obiettivi che interessano il regime o una parte di persone interessate alla guida del paese. Ad esempio le capacità militari, l’interesse a estendere l’egemonia regionale con dei sistemi anche coercitivi. Ma certamente il regime si è indebolito all’interno per le manifestazioni, all’esterno per gli scontri che ci sono stati, direttamente o indirettamente, soprattutto con Israele. La perdita di un alleato fondamentale come la Siria ha sostanzialmente danneggiato il collegamento con il Mediterraneo e con Hezbollah che sta in Libano, il quale a sua volta è stato duramente colpito da Israele. Quindi lì c’è stato un effetto sinergico, perché proprio questo ultimo fatto ha indebolito ovviamente il regime siriano fino a farlo crollare. Questo ovviamente può comportare conseguenze anche in Iraq, rispetto al quale abbiamo un interesse molto forte alla stabilità, e vediamo cosa succederà per quanto riguarda gli Houthi e a Gaza. Per quanto riguarda Maduro, la sua deposizione comporta un segnale importante per i legami indubbiamente molto forti che esistono tra l’Iran e il Venezuela dal punto di vista economico, pensiamo per esempio al settore petrolifero. Ma va detto che c’erano anche grossi legami con Hezbollah. Gli americani sono per altro molto attivi in tutti quei contatti che possono concernere, ad esempio, le componenti essenziali per l’industria bellica iraniana, la quale a sua volta è molto importante per la Russia, per la conduzione della guerra in Ucraina. I passi avanti che ci sono stati negli scorsi mesi speriamo possano andare avanti e che portino finalmente a una fase 2 per quanto riguarda Gaza. Certamente l’immagine di Sharm El Sheik e di quel primo accordo riguardante Gaza è stata importante perché è un’immagine che segnala un indebolimento dell’Iran e dei suoi sostenitori, in primo luogo la Russia ma in una certa misura anche la Cina.

Diciamo, la prospettiva delle nuove zone di influenza certamente comporta anche per noi dei grossi rischi. La divisione del mondo in zone di influenza, delle quali una è quella individuata dalla dottrina Monroe o dalla sua nuova versione cosiddetta “Donroe” ha conseguenze in Medio Oriente, rispetto alle quali c’è probabilmente un rafforzamento americano-occidentale, che è un dato positivo, ma al tempo stesso vi sono grossi rischi per l’unità transatlantica. Riguardo la Groenlandia potrebbero esserci dei rischi in Estremo Oriente, perché a questo punto entra in gioco la percezione che di tutto ciò possa avere la Cina, rispetto al futuro di Taiwan.