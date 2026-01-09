“Trump? Sembra Checco Zalone” L’economista Giulio Sapelli smonta il Tycoon e la storia del petrolio venezuelano: “Da Obama a oggi non è cambiato nulla, il problema è sempre lo stesso”

Oggi che problema strutturale sconta il Venezuela?

Comunque il problema del Venezuela è che, oltre a questo, come hanno già detto i giornali, ha ricchi giacimenti di terre rare e soprattutto ha quella famosa miniera di coltan che era l’orgoglio di Chávez. Sono anche dei minerali molto interessanti. Io credo che gli americani non abbiano l’autonomia energetica nonostante quello che viene detto dagli sprovveduti. Questa presunta autonomia energetica deriverebbe dallo shale oil e dallo shale gas, prodotti dalla perforazione orizzontale con le scisti bituminose. Questi combustibili, però sono molto meno potenti dell’oil che si procede a estrarre con la perforazione verticale. Gli Usa dunque hanno continuamente bisogno del rapporto con i sauditi. Questo spiega perché Washington ha fatto di Israele il suo punto di riferimento per non dipendere solamente dai sauditi. E quindi questo spiega l’eccezionalità della situazione nordamericana. È un lungo periodo che gli Stati Uniti, al di là del regime politico, continuano a servirsi del petrolio venezuelano.

Quindi insomma, non è cambiato niente dal passato?

Ma non vi ricordate Obama con le Primavere arabe? Trump non fa che continuare questa lunga tradizione, solo che lo fa con toni da clown. Dietro di sé, però, ha dei pensatori come Peter Thiel, un tipo laureato a Stanford. Poi lui fa il pagliaccio, perché è così, perché questo piace al popolo. Anche in Italia la gente va a vedere il film di Checco Zalone, solo che non ha Checco Zalone che fa il Presidente del Consiglio. Lì invece, oltre a vedere il film, c’è Checco Zalone che è il Presidente degli Stati Uniti. Quindi Trump è come Checco Zalone, è in continuità con la politica americana. In Egitto hanno deposto Mubarak, lo hanno sostituito con Morsi e poi hanno scoperto che era della Fratellanza Musulmana. La prima cosa che ha fatto è stato proibire alle donne di sedere in Parlamento. Quindi voglio dire, non è che Trump cambi di tanto la politica americana. Questi hanno sempre fatto quello che hanno voluto dal punto di vista internazionale. Poi ogni tanto hanno avuto alcuni presidenti come Wilson, molto pochi, che hanno creduto nella pace perpetua di Kant. Tutto qui. Niente di più.