Ma la Cina si sta allontanando dall'Iran? Signori, è la fine del mondo multipolare

Al di là di dubbi legittimi e opinioni contrastanti, vale la pena dare un'occhiata alla strategia di Donald Trump. Già, perché l'obiettivo degli Stati Uniti non è quello di contrastare il narcotraffico in Venezuela, né di esportare la democrazia o togliere di mezzo gli ayatollah in quanto tali. Gli Usa vogliono semplicemente mettere nei casini Cina e Russia. Come? Semplice: destabilizzando, decapitando le leadership indesiderate o addirittura bombardando i Paesi ostili in via di sviluppo e del Global South in orbita di Mosca e Pechino. Nello specifico, a Trump non serve l'oro nero di Caracas: vuole prenderselo per toglierlo a Xi Jinping, che in America Latina ha inviato diplomatici e aziende per plasmare l'intera regione a uso e consumo cinese. Seguendo questo ragionamento, Washington è favorevole all'appoggio di Israele sulla questione iraniana per colpire la nazione che favorisce la diramazione della Nuova Via della Seta cinese in Asia centrale e da lì in Europa. A proposito: a Teheran, proprio mentre scriviamo questo articolo, è in corso una rivolta popolare contro gli ayatollah. E Cina e Russia? Anche qui, non pervenuti o quasi. Lo stesso vale per l'Africa, dove l'amministrazione Trump sta cercando di farsi largo con la forza (e con la scusa dei cristiani massacrati) per ridimensionare le presenze sino-russe (attuali e future).