Vi spieghiamo perché Trump vuole la Groenlandia e dominare l’Artico. Dopo il petrolio del Venezuela ora punta alle Terre Rare da rubare alla Cina

Il Geological Survey of Denmark and Greenland stima in 36,1 miliardi di tonnellate la quantità di Terre Rare in loco, anche se quella attualmente recuperabile ammonterebbe solo a 1,5 milioni di tonnellate. Cosa c'è nel sottosuolo ghiacciatissimo della Groenlandia e nei suoi immediati dintorni? Il 13% delle risorse mondiali di petrolio e il 30% di gas, tanto nichel e cobalto, così come zinco, oro, ferro e uranio. L'economia locale, che vale 3 miliardi di dollari, si basa in larga misura sul settore pubblico, sulle esportazioni di prodotti ittici e sui consistenti sussidi danesi, e quindi i leader groenlandesi vogliono diversificare. La Cina ha provato da tempo a investire nel settore minerario ma i suoi progetti sono deragliati per varie motivazioni burocratiche e logistiche. Il Centro Nazionale Svedese per la Cina ha dichiarato di recente che “la Cina ha già abbandonato la Groenlandia” e che, dunque, la Groenlandia è ormai saldamente nel campo occidentale quando parliamo della competizione strategica tra Washington e Pechino. Che Trump abbia preso un abbaglio? È più probabile che l'interesse statunitense su quest'isola ghiacciata comprenda l'intero Artico, il cui mare potrebbe presto diventare navigabile nonché una rotta commerciale in grado di rendere sempre più facile il passaggio del traffico delle navi portacontainer, con rotte più brevi fino al 40% rispetto al passaggio dal canale di Suez. Cina e Russia, su questo, sono in prima linea. Ecco allora la strategia di Trump: se gli Stati Uniti non possono vincere, allora si impegneranno a far perdere gli altri in una competizione lost-lost.