Che succede negli Stati Uniti? Un importante scienziato nucleare è stato ucciso non lontano dalla Brown University. Israele dà la colpa all'Iran, ma cosa c'è che non torna?

Claudio Valente era anche lui portoghese ed evidentemente conosceva Loureiro, e lo invidiava. A Lisbona frequenta la stessa università di Loureiro e addirittura lo stesso corso di laurea in fisica. Nel 2000, con visto studentesco, si iscrive alla Brown University, dove tenta di prendere il dottorato senza successo, fino a quando nel 2003 getta la spugna.Nel 2017 arriva un colpo di fortuna: vince la lotteria per la Green Card e torna negli Stati Uniti. Trump, quando la notizia emerge, sospende temporaneamente il meccanismo. Loureiro nel frattempo è ormai un pezzo grosso del Mit e nel 2024 diventa direttore di uno dei dipartimenti più prestigiosi al mondo. Ma in tutti questi anni, di cosa si occupi esattamente il dottor Valente non è affatto chiaro. Anzi, non si sa praticamente nulla: nessuna carriera accademica tracciabile, nessuna affiliazione scientifica rilevante, nessuna produzione pubblica degna di nota. Una storia che sa tanto di vendetta personale, di livore accademico, se non di invidia. Infatti il signor Valente, quando apre il fuoco contro gli studenti della Brown University, lo fa nelle aule da lui frequentate tra il 2000 e il 2003, ma lo fa con metodo e soprattutto con una strategia. Creare il panico alla Brown University per concentrare l’attenzione mediatica e investigativa su quell’ateneo, distrarre l’opinione pubblica e le forze dell’ordine. Aspettare due giorni. E poi andare a trovare un vecchio collega dei tempi universitari. Ma è qui che la storia si fa misteriosa. È un po’ strano che Valente si sia spostato a Salem, la città delle streghe, dove aveva affittato un magazzino, e dove si è sparato un colpo in testa. Perché andarsi a suicidare in un magazzino? Sarebbe stato molto più semplice, e perfino più logico, farlo nella casa di Loureiro. Forse doveva incontrarsi con qualcuno in quel magazzino? E poi non si tratta del livore accademico tra due filosofi, ma tra due persone che si occupavano di argomenti estremamente sensibili per un settore strategico come quello dell’energia nucleare, cruciale per la sicurezza della principale potenza atomica mondiale, gli Stati Uniti, oggi insidiati in questo campo quasi esclusivamente dalla Cina. Settore in cui la famiglia Trump, proprio oggi, come annuncia Reuters, tramite la Trump Media ha fatto il suo ingresso con un investimento di 6 miliardi nella Tae Technology, sostenuta da Google.