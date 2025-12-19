Il Grande Fratello di Simona Ventura è finito e l'ha vinto Alfonso Signorini! Ecco perché questo flop è un regalo alla 'Regina'

Per la prima volta dopo sei lunghi anni, a settembre non abbiamo visto Alfonso Signorini al timone del 'Grande Fratello' (per amor di cronaca poi cominciato a ottobre, ndr). Un po' come se Santa Claus desse buca al Natale. Si parlava di una vera e propria detronizzazione del conduttore, di uno sgarbo, di un modo per farlo fuori definitivamente da Mediaset. E sui social il già sparuto pubblico del programma sbocciava champagne: il 'pelato' (così viene chiamato su X, ndr) era la causa di ogni male, del declino dello show. Incapace a presentare, fissato con le ship fake, per i social non c'erano dubbi: urgeva levarlo di mezzo per far risorgere il 'Grande Fratello', una preghiera che si ripeteva a nastro oramai da tantissimo tempo. Così è andata, almeno in apparenza, e cosa è successo? Tre mesi di edizione di cui nessuno s'è accorto, forse manco i parenti stretti dei concorrenti. Nonostante l'affaire Corona, che stringi stringi è solo pubblicità, ora tutti reclamano a gran voce il ritorno di Alfonso Signorini in conduzione. Che difatti, tornerà a riappropriarsi del ruolo a partire dal 3 marzo prossimo, alla guida del 'Grande Fratello Vip', mai così atteso.

Ora, non possiamo credere che Simona Ventura abbia disimparato a condurre in diretta tutto d'un botto. Ma la regina dei reality è stata irriconoscibile negli ultimi tre mesi: sguardo fisso sul gobbo, si è limitata a procedere col pilota automatico (purtroppo, ubriaco) sperando che finisse presto. Le puntate (e qualcuno le avrà pur 'scritte', ndr) non avevano alcun contenuto, sulla scia delle edizioni precedenti, ma all'ennesima (im)potenza, un mix pre-impostato di buoni sentimenti, lezioni di vita, sorprese ai concorrenti. C'è più brio e meno 'dottrina' in un qualunque oratorio di provincia. Inoltre, non veniva dato il minimo spazio alle dinamiche interne alla Casa, protagonisti del 'prime time', soltanto fattori esterni (la compagna infuriata di uno, la famiglia di quell'altra, zie, fratelli, rimpatriate delle elementari). E chissenefrega? Boh.