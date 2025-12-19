Il Grande Fratello di Simona Ventura è finito e l'ha vinto Alfonso Signorini! Ecco perché questo flop è un regalo alla 'Regina'

"Li fai più intelligenti di quello che sono". Questo mi sento ripetere spesso quando espongo le mie teorie su ciò che vedo in tv. Eppure mi affascina la ricerca di un perché, non posso credere che tutto accada per caso, specie dentro ai nostri piccoli schermi dove il teatro dei burattini è il sale di ogni cosa e altrimenti non si muove foglia. Dunque, i fatti: l'ultima edizione del 'Grande Fratello', conclusasi giovedì 18 dicembre 2025 nell'indifferenza generale, è stata un flop storico, colossale, la meno vista di sempre. Un segnale comunque in continuità con le precedenti perché il papà di tutti i reality crolla a picco lato Auditel da anni oramai, sempre più in basso, fino a percentuali di share miserrime, imbarazzanti. E forse proprio per questo aveva bisogno di qualcosa di peggio, di toccare il fondo dell'abisso per 'rinascere'. Considerato che nessuno, sano di mente, potrebbe scrivere puntate tanto brutte con la pretesa che il pubblico le segua pure, come mai il 'Grande Fratello' di Simona Ventura è stato tanto tremendo e respingente fin dall'inizio? Perché non c'era miglior regalo da poter fare ad Alfonso Signorini. Se continuerete la lettura, potreste rischiare di scoprire quanto sia profonda la tana del Bianconiglio. Tutto accade per una ragione, sedetevi scomodi.
Per la prima volta dopo sei lunghi anni, a settembre non abbiamo visto Alfonso Signorini al timone del 'Grande Fratello' (per amor di cronaca poi cominciato a ottobre, ndr). Un po' come se Santa Claus desse buca al Natale. Si parlava di una vera e propria detronizzazione del conduttore, di uno sgarbo, di un modo per farlo fuori definitivamente da Mediaset. E sui social il già sparuto pubblico del programma sbocciava champagne: il 'pelato' (così viene chiamato su X, ndr) era la causa di ogni male, del declino dello show. Incapace a presentare, fissato con le ship fake, per i social non c'erano dubbi: urgeva levarlo di mezzo per far risorgere il 'Grande Fratello', una preghiera che si ripeteva a nastro oramai da tantissimo tempo. Così è andata, almeno in apparenza, e cosa è successo? Tre mesi di edizione di cui nessuno s'è accorto, forse manco i parenti stretti dei concorrenti. Nonostante l'affaire Corona, che stringi stringi è solo pubblicità, ora tutti reclamano a gran voce il ritorno di Alfonso Signorini in conduzione. Che difatti, tornerà a riappropriarsi del ruolo a partire dal 3 marzo prossimo, alla guida del 'Grande Fratello Vip', mai così atteso.
Ora, non possiamo credere che Simona Ventura abbia disimparato a condurre in diretta tutto d'un botto. Ma la regina dei reality è stata irriconoscibile negli ultimi tre mesi: sguardo fisso sul gobbo, si è limitata a procedere col pilota automatico (purtroppo, ubriaco) sperando che finisse presto. Le puntate (e qualcuno le avrà pur 'scritte', ndr) non avevano alcun contenuto, sulla scia delle edizioni precedenti, ma all'ennesima (im)potenza, un mix pre-impostato di buoni sentimenti, lezioni di vita, sorprese ai concorrenti. C'è più brio e meno 'dottrina' in un qualunque oratorio di provincia. Inoltre, non veniva dato il minimo spazio alle dinamiche interne alla Casa, protagonisti del 'prime time', soltanto fattori esterni (la compagna infuriata di uno, la famiglia di quell'altra, zie, fratelli, rimpatriate delle elementari). E chissenefrega? Boh.
Signorini si ergeva troppo a 'faro morale'? Ebbene, senza di lui il 'Grande Fratello' è diventato una vera e propria messa, manco l'avesse ideato Mario Adinolfi in persona: spottoni contro il divorzio, l'esaltazione di una concorrente donna e madre di ferro, tanto da aver trascorso tre mesi a dormire sul divano del salotto per non condividere l'aria, nemmeno nel sonno, con gli altri coinquilini maschi della Casa: sarebbe stato troppo irrispettoso nei confronti del marito. Ma sono matti? No, sono bigotti. Bigotti d'acciaio, peggio di 'prima'. E ancora: Signorini puntava troppo sulle 'ship' fake, ossia su storie d'amore forzatamente citofonate e che sapevano di 'copione'? Ebbene, in questa edizione non c'è stata coppia che non sia nata dopo il passaggio di un aereo da parte dei fan (o della produzione?, ndr) che incitava i due reclusi a mettersi insieme per la gioia del 'pubblico'. Aiutatemi a dire finto!
Ciliegina sulla torta, trionfa Anita Mazzotta, giovane tatuatrice che non ha proferito verbo in tre mesi, ma fatta entrare già con la narrazione della vincitrice sulla collottola. Si aggiudica l'edizione senza esser mai andata al televoto, eletta 'superfinalista' dall'interno del programma, va a vincere con uno 0.5 % di scarto rispetto alla seconda classificata, tale Giulia. Impossibile non ritenere che gli autori abbiano chiuso il televoto al momento dell'oscillazione percentuale 'giusta'. E infatti lo pensano tutti (perché, con ogni probabilità, è pure vero oltre che evidente). Insomma, il 'Grande Fratello' senza Alfonso Signorini è stato ancora più fake di quello condotto da Alfonso Signorini. Tanto che ora, affaire Corona a parte, chiunque lo rinnegava sui social ritenendo fosse lui e lui soltanto la principale causa del declino del programma, adesso lo rivuole indietro. A gran voce. Et voilà, non poteva esserci regalo migliore di questo, il miracolo è servito, col sacrificio di Simona Ventura che la rete ha scelto di immolare per far 'risorgere' a furor di popolo il conduttore precedente. E, ovvio, ripristinar l'establishment.
Ora che i fan del reality hanno visto quanto tremendo possa essere il 'Grande Fratello' senza Alfonso Signorini, invocano il suo nome (lo stesso che per anni hanno vituperato) e ne auspicano il ritorno alla guida del programma. Sono bastati tre mesi per cancellare sei anni di lamentele e minacce di boicottaggi su change.org. Les jeux sont faits.
'Tutto cambia perché nulla cambi' è forse la regola non scritta che più vige e governa la televisione. E, andando oltre gli strascichi legali che immaginiamo ci saranno, se pensate che Fabrizio Corona abbia fatto una carognata a Signorini con lo scandaloso episodio di 'Falsissimo', ancora una volta, avete torto: da quanto tutta l'Italia non parlava del 'Grande Fratello'? A occhio, dai tempi della prima pionieristica edizione, quando ancora si pensava potesse essere un innovativo esperimento sociale, tra entusiasti e detrattori. Da giorni è impossibile aprire qualsiasi social senza imbattersi in un meme con la faccia di Signorini. Oppure lunghi papielli di condanna a lui e al reality, morti di fama dimenticati pure dall'ufficio anagrafe che lo denunciano o difendono sperando più che altro di tornare a fare titolo su qualche sitarello di gossip. E undici volte su dieci ci riescono anche perché, su scala nazionale, non si parla d'altro, appunto. Ogni cosa riguardi Signorini, diventa 'notizia', hype, engament, possibilità di schierarsi dalla parte 'giusta' della storia, qualunque essa sia. Mentre della effettiva finale del 'Grande Fratello' in corso, non s'è accorto nessuno, ferma al 14.3 % di share, poco più di un milione e seicentomila spettatori (già addormentati prima della fine de 'La Ruota della Fortuna'). E insomma, stringi stringi, chi ha vinto 'sto reality? Alfonso Signorini. Tutto cambia perché nulla cambi, nel trash non esista una 'cattiva' pubblicità. Esiste solo la pubblicità. E niente 'defibrilla' quanto uno 'scandalo' da portinaie pettegole. L'Italia è il Paese che amiamo.