Intervista esclusiva a Fabrizio Corona: “Sono il broadcaster più potente d’Italia, da segretario del Pd porterei il 40 per cento in più. Lunedì vado oltre”

Fiorello chiama Fabrizio Corona, Fabrizio Corona telefona a me: siamo catanesi, e quello che c’è fra di noi è qualcosa che non potete capire. Così capita che io mandi alcuni screenshot di una giornalista che ha il veleno contro Fabrizio, e che lui mi risponda: “Ma neanche la calcolo”. E io scriva: “Ma sono molti quelli che, in questo momento, stanno correndo in soccorso dei ricchi”, e che lui mi telefoni mentre do da mangiare ai gatti — e ricevere una telefonata da Fabrizio, in questo momento, è una cosa tutta catanese.

Al che mi dice: “Li vuoi sapere i numeri? Tre milioni su YouTube, e i sei reel tra TikTok e Instagram siamo sui sei milioni”. Stiamo parlando ovviamente della puntata di Falsissimo intitolata "Il prezzo del Successo" e dedicata al "Sistema Alfonso Signorini". E io gli dico: “Ma è un programma Rai di prima serata che va bene”, e lui: “Sì, ma alla Rai costerebbe 5 milioni. Ma ti rendi conto che non mi chiameranno mai più a lavorare alla Rai né a Mediaset?”. E io gli faccio: “Certo, ma tu devi fare il segretario del Pd. Il Pisto ha da poco scritto che ci vorrebbe un po’ di virilismo nel Pd; secondo me, tu, in questo momento, al di là della narrazione che ti vorrebbe fuori controllo, mi sembri una persona perbene, sensata, quasi un moderato democristiano.”

E lui: “Semmai un anarco-capitalista” (gioia per le mie orecchie), e continua: “Però sai cosa potrei portare io in dote al Pd? L’8 per cento di voti miei e il 30 per cento di voti di chi non vota.” E io penso che la stima non è per nulla lontana dalla realtà. Ma voi ce la vedete una Schlein, o uno qualsiasi dello schieramento del Pd, fare quello che ha fatto Corona contro un sistema di potere come quello che abbiamo in Italia?