Chiavano solo quelli di destra: come Giorgia Meloni sì è presa l'Italia e chi dovrebbe essere il prossimo vero leader del PD (un trombatore)

Ad Atreju, poi, sono passati tutti: se non ci vai, non esisti. Significa che Giorgia si è presa pure i social, gli influencer. E poi per interposto Buffon la Nazionale di calcio (che però Giorgia, te lo dico, se continua così non ti fa una bella pubblicità). Ci sono andati tutti, dicevo, tranne una, sì lei, la Schlein. E infatti lei non esiste, c'è solo perché al suo posto non ci può essere nessun altro (chi è che va lì a prendere schiaffi?). Segnatevi queste parole: il PD avrà fondate possibilità di tornare a vincere solo se sarà capace di ritrovare un po' di sano virilismo, e trovare un uomo che faccia come la Meloni ha fatto con tutti i leader maschi occidentali: la seduca, seduca lei e l'Italia tutta. Uno giovane, aitante, uno di quelli che fanno sciogliere le donne solo alzando un sopracciglio. Pensa che cortocircuito: dopo che la sinistra ha contribuito al depotenziamento dell'uomo potrebbe avere come unica salvezza la necessità di una classe dirigente fatta di uomini con i controcoglioni. Di forma, contenuto e sostanza, uomini de testa e de panza, e di un candidato presidente del Consiglio che a Giorgia Meloni possa fotterla. Ops, pardon, batterla. Ma ci sono profili del genere a sinistra? Niente, oramai c'è solo il deserto. E infatti oggi, in Italia, chiavano solo quelli di destra.