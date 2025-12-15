Gabriella Greison interviene sul semestre filtro e centra il punto, heideggeriano, geometrico e non euclideo: l'oblìo dell'Essere nel Sapere

Non avevo seguito questa faccenda del semestre filtro per la facoltà di Medicina. Avevo soltanto capito che i giovani non vogliono studiare e gli adulti li insultano, e mi sembrava una storia già sentita. Fino a quando non ho letto il magnifico intervento di Gabriella Greison su Avvenire e ho capito che il problema era lo studio della Fisica.

Adesso, se qualcuno ogni tanto mi legge, sa che infilo la domanda delle domande, “Perché c’è l’Essere e non il Nulla”, dovunque, e sono convinto che l’Umanità non potrà dirsi pienamente consapevole se non avrà risposto a questo interrogativo che dalla Teologia è passato alla Metafisica e oggi è in mano alla Fisica Teorica. Ovviamente la risposta c’è già, anche se girarci intorno, alla realtà, è difetto dell’Università, che non può bloccarsi su un sapere soltanto perché “reale”, altrimenti si fermerebbe il flusso di finanziamenti. E, tra tutte, la facoltà di Fisica teorica (e sì, anche quella di Medicina) sono quelle che – in teoria – se li meriterebbero di più.

Gabriella Greison è innanzitutto una fisica, oltre a essere una divulgatrice scientifica, una scrittrice, una drammaturga e persino un’attrice. E il suo ragionamento è logico e sarebbe ovvio se non vivessimo in un mondo dove – non sapendo da dove viene la Materia e neanche perché essa esista – il delirio impera. La Greison dice: ma scusate, volete fare i medici e non volete studiare la Fisica?