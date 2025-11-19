Propaganda next level. Alla grottesca cena alla Casa Bianca tutti ridicoli: da Trump a bin Salman, fino a Ronaldo, Musk e Infantino

Circolano indiscrezioni sul menù servito alla Casa Bianca: una zuppa di zucca bella calda, rifinita con relish di mirtilli, nocciole speziate e crema al burro nocciola. A seguire carré d’agnello in crosta, accompagnato da purè di patate dolci e riduzione di melograno e limone. Per dessert pera con mousse al cioccolato e gelato alla vaniglia. A chiudere caffè e amari, magari rum con un buon cubano. Chissà se Cristiano Ronaldo ha mangiato tutto o se per lui il presidente Donald Trump aveva lasciato da parte del petto di pollo con riso, con schiscette predisposte a portar via. Perché oltre al menù eccellente c’era una ricca compagnia al cospetto del Potus: Cr7, il presidente Fifa Gianni Infantino, il ceo di Apple Tim Cook, il presidente della Paramount David Ellison, Elon Musk e il principe saudita Mohammed bin Salman. Ci sono tutti, quindi. Un summit più che una serata elegante, a cui ha partecipato la crema del mondo. L’evento è stato organizzato in segno di accoglienza nei confronti di bin Salman, per la prima volta tornato su suolo statunitense dall’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista del Washington Post, ucciso in circostanze poco chiare. Secondo alcuni il mandante sarebbe stato proprio il futuro sovrano saudita (una ricostruzione definita “fake” dallo stesso Trump in quell'occasione), l’uomo che sta rivoluzionando il Paese e investendo pesantemente nel mondo dello sport: solo nel calcio, secondo il Guardian, sono stati spesi 6 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2023. Dagli incontri leggendari tra Oleksandr Usyk e Tyson Fury al grande balzo in avanti della Saudi Pro League. Di questa è ambasciatore proprio Ronaldo, il simbolo del nuovo corso calcistico dell’Arabia Saudita. Il primo di tanti campioni volati a Riyadh. Cristiano, fresco di nuovo contratto con l’Al Nassr a 200 milioni all’anno fino al 2027, svolgerà una funzione fondamentale di promozione del Mondiale del 2034, fortemente voluto da Infantino, politico capace di prendere la cittadinanza qatariota e allo stesso tempo coltivare relazioni ottime con i sauditi. Il calcio unisce, del resto. A chi importa dei report di Human Rights Watch sugli abusi subiti dai lavoratori impiegati mega progetti di Riyadh, o delle denunce rispetto alla tutela della libertà di espressioni più volte segnalate da Amnesty International (è ancora permessa, tra le altre cose, la fustigazione e l’amputazione delle mani per chi si macchia di crimini come furto o adulterio). Ciò che conta è che due mondi si parlino, al di là delle differenze a quanto pare (e quando conviene) trascurabili.