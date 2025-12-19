La Lega di Matteo Salvini ha fatto una cosa gravissima

La cosa è gravissima per vari motivi, il primo dei quali è evidente: tutte le forze politiche si rendono conto della gravità della situazione, del pericolo della campagna elettorale sporca, della manipolazione delle immagini. Tutti i partiti, nonostante la politica sia fatta per il 30% di verità, per il 30% di menzogne e per un buon 40% di silenzi, si rendono conto di quanto sia problematico mentire fino a questo punto sugli avversari. Tutti i partiti tranne la Lega. Donzelli lo ha capito, Riccardo Magi pure, Elly Schlein anche, Luca Marattin ovviamente, Carlo Calenda, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli. Ma Salvini no. Si fa davvero fatica a non condividere la definizione che della Lega diede Umberto Eco e cioè di un “partito che non legge”. Si fa anche fatica, però, a limitarsi a questo.

Perché l’ingenuità, in politica, ti porta fino a un certo punto, il resto è boria e astuzia politica, che, miscelati a dovere, possono portare alla creazione sociale di leader politici o capipopolo populisti e animatori di sagre. Allora bisogna chiedersi perché la Lega si sia rifiutata di impegnarsi a non diffondere materiale finto, manipolato, atto a mistificare la realtà, ingannare gli elettori, infamare gli avversari nella corsa democratica. Perché abbiamo scelto di rifiutare quei punti, tre, elencati da Pagella politica e Facta, perché abbiano scientemente deciso di porsi fuori da un impegno collettivo chiaramente positivo.