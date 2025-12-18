ESCLUSIVA MOW: Ma quale Qatargate. Ecco perché hanno tolto l’immunità all'eurodeputata Alessandra Moretti. C’entrano il Pd, Fratelli d’Italia e la magistratura belga. Il racconto dell'insider al Parlamento Europeo

Quindi cosa è successo?

“Qualche settimana fa la commissione giuridica si è dovuta esprimere sulla richiesta di revoca dell’immunità di Moretti e Gualmini. Era successa la stessa cosa per la Salis, ma ovviamente per altre ragioni. La commissione giuridica, però, in questo caso ha approvato la richiesta con 16 voti a favore, 7 contrari, 1 astenuto per quanto riguarda la Moretti. Mentre gli stessi voti, ma al contrario, hanno decretato la salvezza per la Gualmini. 16 contrari, 7 a favore e 1 astenuto. Ovviamente questa votazione è stata fatta a scrutinio segreto, però come potete notare i numeri sono esattamente gli stessi. Dopo questo voto, ad ogni modo, il verdetto finale spetta alla plenaria. Questa è stata calendarizzata alla data del 16 dicembre, quando c’è stato il voto finale sulla richiesta di revoca dell’immunità di Moretti e quinndi il Parlamento Europeo ha confermato il voto della commissione. Qui, a differenza della commissione, la plenaria ha proceduto con voto palese, quindi per alzata di mano, ed è stata trovata una caterva di voti: 497 voti su 720 parlamentari. Quindi voglio dire che anche i deputati socialisti del suo gruppo politico hanno votato a favore della revoca dell’immunità a Moretti.

Anche la Salis?

La Salis ha votato contro, per solidarietà, ma il punto secondo me è un altro. È l’utilizzo politico dello strumento dell’immunità parlamentare. Moretti sì e Gualmini no. In questa vicenda emerge una distorsione, secondo me, dell’utilizzo dello strumento dell’immunità parlamentare, che nasce come strumento per proteggere il parlamentare nell’esercizio libero delle sue funzioni. Nasce come scudo contro il fumus persecutionis, perché il parlamentare, se non fosse coperto dall’immunità, sarebbe indagato tutti i giorni.

Che ne pensano gli europarlamentari?

In Fratelli d’Italia non si nasconde che in Parlamento Europeo il voto dei conservatori si è basato esclusivamente su motivazioni di tipo politico, della serie ‘abbiamo salvato la Salis, non possiamo farla passare liscia anche alla Moretti’. Su questo anche Fidanza si è espresso. Alcuni, poi, sussurrano “guarda, fosse stato per me, io avrei votato totalmente contro”, perché l’approvazione della revoca è stata fatta basandosi su un criterio politico e non guardando i contenuti. Se tu vai a guardare i contenuti, scoprirai che la Moretti non c’entra un c**o con questa storia del Qatargate, "ma da Roma arrivano ordini di restare in silenzio".

Perché secondo te la Moretti non c’entra niente con il Qatargate?

Moretti ha prodotto 60 pagine di documentazione per provare la sua innocenza. Le accuse che le sono state mosse sono principalmente 3, ovvero: aver fatto dei viaggi in Marocco (al Qatar Gate si era sviluppato anche il caso del Marocco Gate), essere andata a vedere una partita di calcio del Qatar gratis e infine, di conoscere Panzeri. Come se conoscere una persona potesse voler dire qualcosa. Panzeri è stato parlamentare per un sacco di anni nel gruppo dei socialisti, capito?