"Per Elly Schlein ormai Meloni conta più del Pd, per questo va da Mentana. E' accerchiata all'interno del suo stesso partito" Parla il filosofo ed ex deputato Pd Carlo Galli

Dunque Schlein ad oggi è accerchiata all’interno del suo stesso partito?

Schlein non dà soddisfazione ai correntoni perché non vuole o non può dargliela. Si sente troppo debole dentro il partito e teme i capicorrente, anche quelli che si dicono amici. Per cui il suo meccanismo di lavoro è una cerchia strettissima di amici che le fanno da inner circle e poi un rapporto mediatico diretto con la base elettorale. Con il partito no, perché lo teme. Se si ricorda, Schlein lo voleva occupare ai tempi della bocciatura di Prodi. Ricordiamoci che non aveva la tessera quando è diventata segretaria. Si è iscritta il giorno prima, perché non è il suo partito, perché sa benissimo che è stata messa a fare la segretaria per neutralizzare i conflitti interni fra i veri potentati del partito, conflitti che non si riuscivano a risolvere. Il fatto è che dietro a questa storia, che è quasi indecifrabile dai non addetti ai lavori, c'è qualcosa di decifrabilissimo per tutti, cioè che il Partito Democratico non sa che cosa è e non sa che strada vuole prendere. È ancora diviso al proprio interno. Sono ancora molto presenti i sostenitori di una linea assolutamente, totalmente mainstream su ogni argomento, cui sostanzialmente fanno capo del Rio e le pattuglie renziane rimaste dentro il partito. E dall'altra vi è un magma di capicorrente, cosiddetti di sinistra, che in realtà non riescono a trovare una chiave affinché il Pd venga percepito dalla società come un partito di sinistra o comunque come un partito che ha capito cosa c'è da cambiare e lo vuole cambiare. Insomma il Pd, non si propone come un partito di cambiamento, se non su questioni marginali che sotto il profilo di principio possono essere importanti, o addirittura su questioni linguistiche, comunicative, rispetto alla destra. L'idea che passa è di una convergenza sostanziale fra la destra meloniana e il Partito Democratico. Sostanziale, per la mancanza di fantasia, di immaginazione, di iniziativa politica di entrambi.

Tra l'altro stasera alle 20 ci sarà un confronto tra Schlein e Meloni da Mentana sulla Sette e adesso le chiedo come interpreta questo colpo di scena

Quasi sicuramente è un'offerta di Meloni che serve a depotenziare l'Assemblea piddina del 14. Non a caso, Schlein l'ha accolta al volo perché le importa poco dell'assemblea e preferisce di gran lunga lo schermo televisivo e il confronto diretto con Meloni. Quella di convocare l’Assemblea da parte di Schlein è stata una risposta indiretta al trappolone subito da Meloni, ma la premier ha temuto evidentemente che quell'Assemblea nazionale desse comunque troppo spazio mediatico o rinsaldasse troppo il Pd al proprio interno e allora ha fatto l'offerta: vediamoci da Mentana, come dire, “i nostri due partiti non contano niente, contiamo solo noi”. Meloni è certa di divorarsela.

E inoltre avrà l’effetto di catalizzare la scollatura tra Schlein e il suo stesso partito

Temo proprio di sì: adesso Meloni conta più del Pd per Schlein.