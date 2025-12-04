Caso Orlandi Gregori, perché va bene “cercare” il corpo di Emanuela sotto la Casa del Jazz, ma non si scava a Villa Torlonia per trovare Mirella? La sorella Maria Antonietta: “Nel 1983 stavano facendo dei lavori”. E se i suoi resti fossero lì?

Mirella Gregori è scomparsa il 7 maggio del 1983, poco prima di Emanuela Orlandi. Stessa città, stessa età. Ma i collegamenti si fermano qui. Eppure, l’appello di Giovanni Paolo II in cui le citò insieme smosse qualcosa. Un qualcosa che continua ancora oggi. Da quel momento i due casi di scomparsa si sono uniti. E questo per Mirella è stato un bene e un male allo stesso tempo. Perché, se da un lato l’enorme risonanza mediatica del caso Orlandi ha fatto in modo che la sua storia non finisse nell'oblio, dall’altro Mirella è stata fagocitata da tutto quello che da quarantadue anni gravita attorno a Emanuela. Risultato? Non è mai stata cercata davvero. Perché si è guardato sempre e solo verso una direzione. Ma la verità potrebbe condurre da tutt’altra parte. Attualmente sono in corso alla Casa del Jazz le ricerche del corpo del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994. Subito dopo che la notizia ha riempito tutti i titoli dei giornali, ne è arrivata immediatamente un’altra. E se in quei tunnel oltre al corpo del giudice ci fosse anche quello di Emanuela Orlandi? Un’ipotesi che in fondo non sorprende, visto che in quarantadue anni i posti in cui si è ipotizzato potessero trovarsi i suoi resti non si contano nemmeno più. In un modo o nell’altro si pensa sempre a lei, alla cittadina vaticana scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983. Un’ipotesi che lo stesso fratello Pietro, che dal momento zero si batte per arrivare alla verità, non ha mancato di commentare: “Tempo fa parlai con un ex magistrato che stava facendo delle ricerche, e che mi disse che proprio lì poteva nascondersi il corpo di mia sorella. Lui ne era abbastanza convinto. Appena ho letto la notizia degli scavi ho ripensato subito a quanto mi è stato detto”.