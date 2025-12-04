I democratici componenti della commissione di vigilanza della Camera americana hanno pubblicato le foto inedite della villa di Jeffrey Epstein sull’isolotto caraibico di Little Saint James (strano scherzo del destino, dicono che il James di Epstein non era Saint ma un bel po’ Little), luogo dove le minorenni venivano sottoposte ad abusi e luogo visitato – pare, si dice, si mormora – da grandi e potenti della Terra e: minchia ma quant’era brutta. Talmente brutta che, ove i nomi dei “forse” frequentatori dell’isola fossero confermati – anche se Ghislaine Maxwell pare si stia facendo il carcere come con la bocca cucita –, sarebbero per loro guai seri; che ci vai a fare in una villa arredata da schifo se non per abusare di minori? Certo, la villa insisteva (dagli atti risulta che gli ospiti erano insistenti con le giovani ragazze) su un isolotto, anche se a me pare più uno scoglione (70 ettari circa, manco buona per fare il vino e piantare due cipolle) e tutto quello che ruota intorno a Epstein sa di piccolo, Little è l’isolotto, Little il James, Little le ragazze, Little i personaggioni che (forse) frequentavano lo scoglione. No perché uno come fa a starsene in quella casa orripilante senza scoglionarsi, cioè senza levarsi dallo scoglione?