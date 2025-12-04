Più libri più liberi, Cacciari e Bruno Guerri asfaltano Zerocalcare e gli altri contro Passaggio al Bosco: “Alle fiere ci si va per ascoltare, non per censurare”. Anche loro sono fascisti?

Massimo Cacciari e Giordano Bruno Guerri rispondono a Zerocalcare, che anche quest’anno sta a fa la pipì in aria ppe nun anna’ a Più Libri Più Liberi: pare proprio che Chiara Valerio je sta sul naso. Ma se nun li conosci, er nazismo e er fascimo, come fai a partì de capoccia sur naso? Ar contrario sei più fraggile se nun te fai ‘na curtura che ppe’ fattela devi lègge’ anche quella robba lì. Cioè, se je nascondi ‘sti libbri, a la gente, proprio proprio je dai quell’allure (anvedi che parola) “esoterica” che in una società “noncielodicono” attrae er pischello che ce sta dentr’ognuno de noi.

E così, come abbiamo scritto, Zerocalcare anche quest’anno si è agitato e ha annunciato di non volere più andare a 'Più libri più liberi', la fiera della Piccola e Media editoria al via domani a Roma dopo la scelta dell'Associazione Italiana Editori (Aie) di confermare la presenza della casa editrice 'Passaggio al Bosco'. N’artra vorta? E puro l’anno scorso non sei annato all’evento, anche se a fa’ er firmacopie sì che ce sei annato: come se dice “pecunia non fa er saluto romano”.

"Quest'anno – ha fatto lo spiegone Zerocalcare - ci sarà una casa editrice che pubblica tutta roba che onestamente pare proprio nazista. Io sono cresciuto con un paletto molto rigido, che non mi sono inventato io, mi è stato tramandato da gente più grande di me, ed è che non si condividono gli spazi con i nazisti. Perché stare in un contenitore insieme a loro è come aprire un catalogo e accettare che sono tutte opinioni uguali e una vale l'altra".