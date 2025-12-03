Zerocalcare dà buca a Più libri più liberi: “Non si condividono gli spazi con i nazisti. L’ultima volta è finita con le gite nei forni dove si bruciava la gente”. Dopo Lucca dà forfait anche a Roma: Michele Rech non scende a patti con i propri ideali…

Eh sì, Zerocalcare spiega quanto per lui sia impossibile venire meno ai propri ideali: “Io purtroppo sono cresciuto con un paletto molto rigido che non me lo sono inventato io, ma è stato tramandato da quelli che erano più grandi di me, e a sua volta era stato tramandato a loro da chi era più grande di loro. Ovvero che non si condividono gli spazi con i nazisti”. Motivo? “Stare in un contenitore insieme a loro è come aprire un catalogo e dire, vedi qua ci sono i razzisti, qua gli antirazzisti, qua i fascisti, qua gli antifascisti. Cioè significa accettare che sono tutte opinioni uguali e una vale l'altra. Regà, ma è davvero così? Davvero per le istituzioni culturali di questo paese è così? Possibile che per loro il nazismo e l'antinazismo siano la stessa cosa?” No, non sono la stessa cosa, e il tentativo di voler generalizzare tutto, che sta prendendo piede nei vari ambienti, e non solo culturali, è il segno evidente di una catastrofe sociale che ci saluta da vicino. “Con tutto il bene, ma io come faccio a partecipare a un'operazione che normalizza la convivenza con questi? Io lo capisco che qualcuno dirà che invece bisogna andare e non lasciare tutto lo spazio a loro. Lo capisco davvero, ma a me nessuno ancora mi ha spiegato come si rompe quella compatibilità se stiamo là dentro, e come si evita che un ragazzino alla fine pensi, “vedi, con quelli ci si può convivere”. Perché no, non ci si può convivere. Perché l’ultima volta che qualcuno l’ha pensato è finita così: “Con un paio di musei della memoria e con le gite delle scolaresche che ancora oggi vanno a vedere i forni dove si bruciava la gente”. Uno schema che non si può riproporre. E la domanda alla fine è una, quando ci decideremo a tracciare quella linea che ci divide dal baratro? O forse ci siamo già caduti dentro senza rendercene conto…