Paola Barale dorme solo con il suo cane. E sulla libertà, i piedi e The Traitors Italia… Tutto a MOW Privé by Escort Advisor

Uomini più giovani e più maturi. E poi il sesso, i legami, il piacere di sentirsi desiderate e desiderare, la descrizione di “un bel rapporto” come di “un bel viaggio”. Le relazioni. “Se hai una cosa a cui tieni, te ne occupi”, dice. Sentimenti, valori, passioni e storie che si interrompono. Arriva il momento di nominare anche Raz Degan. Sambruna rispolvera l’intervista rilasciata dall’attore a Belve. “(Raz Degan, ndr) Ha detto che da trent’anni fa sesso senza esplodere in tutta la sua gioia, perché cose tantriche credo… è vero o no?”. Paola Barale: “Diciamo che ha sempre avuto questa mania di questo sesso tantrico, ci ha anche provato, posso confermarlo, ma io ricordo anche dei meravigliosi e simpatici finali happy ending, poi diciamo che magari adesso ha affinato la tecnica e… ma ai tempi io ricordo altro”. Tra domande a tema “luoghi comuni” e aneddoti (Barale cita un’esperienza passata con “un uomo molto poco dotato”), si torna per un attimo a parlare di piedi. E poi tutta la conversazione scivola lentamente verso l’arte (nel mezzo, la Barale dice la sua sul concetto di ‘coppia aperta’): si menziona la “Gioconda”, il teatro, il suo libro che parla di menopausa. Un libro che è “come un figlio” per lei. “A cinquant’anni una donna è attiva e deve essere considerata e rispettata come tale”.