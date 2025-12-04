Paola Barale dorme solo con il suo cane. E sulla libertà, i piedi e The Traitors Italia… Tutto a MOW Privé by Escort Advisor

È diretta, è libera, è indipendente. Parla (anche) dei suoi piedi, ci spiega perché vuole dormire “solo con il suo cane”. Si esprime sulle relazioni, The Traitors Italia, i suoi progetti. È Paola Barale a MOW Privé by Escort Advisor. È lei l’ospite del terzo episodio del podcast e videocast condotto da Grazia Sambruna (fuori MOWUNQUE).
Paola Barale e i piedi
L’intervista è cominciata parlando di “piedi”. “Cosa mi posta Paola Barale su Instagram?”, chiede Sambruna. Fa riferimento ad alcuni scatti condivisi sul profilo social di Paola Barale. Nelle fotografie si vedono nitidamente anche i suoi piedi. E così, nel bel mezzo della conversazione, scopriamo una cosa: “Nel Duemila credo, una sera ero ospite a Cronache Marziane, non so per quale motivo venne fuori il discorso dei piedi e io ho avuto la brillante idea di togliermi una scarpa e di mettere il mio piede sul tavolino”. E giù di commenti. Sambruna sentenzia: “Paola Barale pioniera dei piedi in tv”. E lei: “Pensa che me li sono anche operati”, specifica la conduttrice televisiva.
Il gioco, l’esperienza a The Traitors Italia
Tutti (o quasi) hanno visto The Traitors Italia. Il reality show di grande successo che ha tenuto incollati allo schermo tantissimi spettatori. Nel cast c’è anche Paola Barale che ci ha rivelato un sacco di cose sul programma e ha fatto il nome della persona con cui ha legato di più nel gioco. “Giuseppe Giofrè”, afferma sicura. Mentre su Rocco Tanica: “Ha assolutamente giocato bene, però…”.
Paola Barale nel Privé, la sua prima volta, il cane che russa
Com’è Paola Barale nel Privé? “Dipende”, risponde lei. Come si prepara per andare a letto? Dice che non ha un abito specifico. “Può succedere che qualcosa che metto per dormire possa essere anche una cosa che io metto per uscire”. La prima volta di Paola Barale? “Molto bella, molto dolce, almeno io me la ricordo così. È stata con il mio primo vero fidanzato”. Ripensa ai letti a castello, a quegli anni lì. E poi la confessione tornando ai giorni nostri. Per Paola Barale la sua camera, il suo letto rappresenta una sorta di “posto intimo”, “suo”, un pezzo di spazio che preferisce abitare da sola o al massimo con la sua cagnolina (che “russa”, ma “a lei è permesso”). “Dormo solo con il mio cane, non riesco a dormire con qualcun altro nel letto”. Barale passa da una riflessione sulla notte, sugli ambienti di casa, alla sua sfera personale. “Io voglio dormire da sola e questo per me una volta era impensabile, come lo era stare da sola, immaginarmi single alla mia età. Credevo sempre di aver bisogno, di voler per forza un uomo”. La conquista: “Ho imparato a stare da sola e ho vinto”.
Sentimenti, Raz Degan, l’Arte
Uomini più giovani e più maturi. E poi il sesso, i legami, il piacere di sentirsi desiderate e desiderare, la descrizione di “un bel rapporto” come di “un bel viaggio”. Le relazioni. “Se hai una cosa a cui tieni, te ne occupi”, dice. Sentimenti, valori, passioni e storie che si interrompono. Arriva il momento di nominare anche Raz Degan. Sambruna rispolvera l’intervista rilasciata dall’attore a Belve. “(Raz Degan, ndr) Ha detto che da trent’anni fa sesso senza esplodere in tutta la sua gioia, perché cose tantriche credo… è vero o no?”. Paola Barale: “Diciamo che ha sempre avuto questa mania di questo sesso tantrico, ci ha anche provato, posso confermarlo, ma io ricordo anche dei meravigliosi e simpatici finali happy ending, poi diciamo che magari adesso ha affinato la tecnica e… ma ai tempi io ricordo altro”. Tra domande a tema “luoghi comuni” e aneddoti (Barale cita un’esperienza passata con “un uomo molto poco dotato”), si torna per un attimo a parlare di piedi. E poi tutta la conversazione scivola lentamente verso l’arte (nel mezzo, la Barale dice la sua sul concetto di ‘coppia aperta’): si menziona la “Gioconda”, il teatro, il suo libro che parla di menopausa. Un libro che è “come un figlio” per lei. “A cinquant’anni una donna è attiva e deve essere considerata e rispettata come tale”.
L’arrivo di Luana Absoluta, escort di professione, il finale di puntata
Verso la fine della terza puntata di MOW Privé by Escort Advisor arriva Luana Absoluta, brasiliana da tanto tempo in Italia. Si presenta come escort e appassionata di musica. Le viene chiesto, tra le altre cose, il perché di questa scelta e come tutto è iniziato. Lei racconta la sua storia. “All’inizio avevo paura di dirlo, ma adesso ho cambiato approccio, parlarne apertamente è una grande vittoria”. E così finisce il terzo episodio, ma resta addosso l’impressione che ad aver permeato la conversazione sia stata una sensazione quasi tangibile di “libertà”.