Ma in che senso Giancarlo Magalli è finito in un film p*rno? E perché non ha mai condotto Sanremo? Le confessioni a MOW Privé by Escort Advisor

La prima volta di Giancarlo Magalli? Una domanda “imbarazzante”, sorride. Sembra arrossire, del resto dice di essere un uomo romantico, lui. La verità, ammette, è che non se la ricorda con precisione, quella prima volta. “In quel periodo avevo due fidanzate, non mi ricordo quale delle due sia stata la prima”. Un’altra cosa, però, non la dimentica. A MOW racconta: “Una volta ero capitato, per caso, su un film porno e c’erano due che facevano quello che era giusto facessero, sullo sfondo c’era la tv e io che parlavo dentro la televisione”. Si sentiva la sua voce, dice, Magalli ci rimase un po’ male, “intanto perché i due non mi stavano seguendo”. Prime volte, ricordi sbiaditi e storie folli, non mancano domande a tema “proposte indecenti”. Ma ne ha ricevute nel corso della sua carriera? Ci parla di una vecchia telefonata quando faceva la radio, di una voce sensuale che gli prometteva dall’altra parte della cornetta “paradisi lontani”. Una donna misteriosa, la incontra e… “Sono scappato”, afferma. E poi i due di picche dati e quelli ricevuti, “sono stato la donna brutta di tante”. Ma com’è davvero Magalli nel privé? Come si descriverebbe? Semplice. “Romantico, ho sempre avuto un ottimo rapporto con le donne”.