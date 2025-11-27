Ci sono voluti 2000 anni per far dire alla Chiesa che scopare fa bene alle coppie?

Quindi vi diranno che la cosa più importante in tutto questo discorso è la tolleranza verso il sesso a fini non preocreativi. Tutto vero, la novità è evidente se si tiene conto che la nota ha un valore importante in termini comunicativi. Il sesso non è solo finalizzato a fare bimbi. Ma il sesso non è, di base, una gran goduria, a cui si aggiunge un significato supplementare, quello della procreazione. Il piacere, per semplificare, e l’atto di fare figli, sono due facce di una stessa forma di unità, che non è né puramente fisica né puramente spirituale, ma tiene conto di tutte e due le dimensioni dell’essere umano. Si veda la nota 70 in proposito: “San Paolo VI, terminato il Concilio e riprendendo le sue riflessioni sul matrimonio, esprime una profonda preoccupazione in merito ai temi del matrimonio e della famiglia. Anche se nell’Humanae vitae egli desidera sottolineare il significato procreativo del matrimonio e degli atti sessuali, allo stesso tempo vuole mostrare che quel significato è inseparabile dall’altro: quello unitivo. Infatti, egli afferma che «per la sua intima struttura, l’atto coniugale, mentre unisce profondamente gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite». In questo contesto, riafferma il valore della reciprocità e dell’esclusività che richiama la comunione d’amore e il perfezionamento vicendevole. C’è una «connessione inscindibile» tra i due significati degli atti sessuali: «Salvaguardando ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo, l’atto coniugale conserva integralmente il senso di mutuo e vero amore e l’ordinamento all’altissima vocazione dell’uomo nella paternità». Per cui, se diciamo che il significato unitivo è inscindibile dalla procreazione, dobbiamo dire allo stesso tempo che la ricerca della procreazione è inscindibile dal significato unitivo, come ha chiarito successivamente San Giovanni Paolo II: «la donazione fisica totale sarebbe menzogna, se non fosse segno e frutto della donazione personale totale»”.