Con Zaia la Lega (anzi, tutta la destra) diventa più credibile quando si mette la giacca

Brutto a dirsi, ma Zaia è il Conte del centrodestra, solo con più talento. Per questo, secondo un sondaggio di cui scrive Il Foglio, se Zaia guidasse la Lega otterrebbe pure i voti di una parte del campo largo, esattamente come l’ex premier potrebbe ottenere, secondo un sondaggio su Youtrend, le preferenze di una buona parte degli attuali elettori del Pd. Zaia, però, ha dalla sua anche altro. Se Conte è, tra i papabili di sinistra, l’unico ad aver avuto una esperienza concreta di governo (in area Pd bisogna arrivare alla terza e improbabile scelta, Silvia Salis, sindaca di Genova), Zaia incarna l’uomo abile e concreto, il politico che fa, rara creatura. 200 mila preferenze non sono tante, sono tantissime, sono un trionfo, e Zaia ha in mano tutte le carte che sceglierà di prendere dal mazzo, un po’ come se il mazzo fosse girato e ogni carta scoperta e a sua disposizione. In fondo, come ricorda al Corriere, per mantenere fede al patto con i veneti ha rinunciato alla poltrone in Europa e fino a primavera non si saprà se sceglierà di correre per Venezia o no. Intanto, dice, si dedicherà più al partito. Quello di Salvini, per ora...