Nessuno ne parla, ma a Caltanissetta si riscrive la storia delle stragi, da Capaci a via Palestro: il presunto depistaggio, le rivelazioni della testimone Marianna Castro e il ruolo dei servizi segreti

La storia è fatta di movimenti lenti. Assomiglia più alla geologia che alla politica. Alcuni passaggi, però, accelerano il cambiamento. I capitoli più oscuri della storia d’Italia sono quelli che hanno contribuito a renderla ciò che è oggi. Sull’attentato di mafia avvenuto a Capaci il 23 maggio 2022 non sappiamo ancora tutto. Una tela di cui ancora non riusciamo a vedere il disegno. Ciò che avvenuto prima di quel giorno, e chi ha fatto in modo di arrivarci, è stato nascosto dietro un muro di finte verità e acque sporche, servizi segreti, piste interne e straniere. I burattinai ancora dietro al velo. A Caltanissetta si sta celebrando il processo sul presunto depistaggio a cui praticamente nessuno sta facendo attenzione. Ne parla Tommaso Ricciardelli sulla sua pagina Parliamo di Mafia: “Dentro quest’aula si stanno raccontando cose che se confermate riscriverebbero interi capitoli della storia delle stragi di mafia”. Gli imputati sono Angiolo Pellegrini e Alberto Tersini, entrambi ex generali; testimone chiave è Marianna Castro, la “libica”, collaboratrice di giustizia ed ex compagna del poliziotto Giovanni Peluso, a sua volta imputato per concorso esterno in associazione mafiosa. La donna ha ricordato alcuni fatti del 1997, quando l’ex compagno la portò a Capaci per farle “visitare” il luogo della strage, raccontando come era stato messo il tritolo e da dove l’esplosivo venne fatto detonare. Chi aveva in mano quel telecomando? “Il telecomando non l’aveva premuto Brusca”, ha proseguito Castro, “ma bensì i servizi segreti, loro”. Di “loro”, appunto, faceva parte anche Peluso: “Ma che hai ammazzato la gente qua? E lui stava zitto, non rispondeva”.