Cosa collega le morti di Moro, Mattarella e le bombe a Ranucci? "La mafia non sarebbe stata così potente senza l'aiuto dello Stato". Parla l'ex Pm Antonio Ingroia...

Dopo la morte di Borsellino in via d’Amelio l’allora Comitato antimafia del Csm, oltre a Scarpinato, ascoltò anche lei insieme con Vittorio Teresi e Ignazio De Francisci. Avevate presentato polemicamente le dimissioni per la mancanza di sicurezza e per la gestione della Procura di Palermo da parte di Pietro Giammanco. I verbali furono secretati. In occasione del 25esimo anniversario dall’attentato il Csm ha desecretato tutti gli atti che riguardavano i due magistrati uccisi tranne i vostri verbali. Perché?

Bisognerebbe chiedere, diciamo, agli uomini del Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno cercato di tenere nascosta la polvere sotto il tappeto. Io, per la verità, poi, questa cosa l’ho scoperta in anni più recenti. È un’operazione di disinformazione, di dissimulazione delle verità più scomode, che è andata avanti per decenni e che va avanti tutt'ora nel nostro Paese. Si tengono nascoste le opacità interne dello Stato, delle istituzioni giudiziarie, politiche, negli apparati investigativi spesso complici dell’organizzazione criminale. Bisogna portare avanti una rappresentazione della realtà, come dire, addomesticata, addolcita. E’ il racconto in cui si scontra l’esercito dei buoni con quello dei cattivi, dove i cattivi sono i mafiosi - brutti, sporchi, cattivi e sanguinari - Totò Riina capro espiatorio per tutti, e dall’altra parte uno Stato, l’esercito dei buoni, tutti uguali e tutti dalla stessa parte. Senza voler fare sconti naturalmente in alcun modo ai mafiosi, la realtà è ben diversa. La mafia non sarebbe mai diventata così potente se non avesse avuto sostegno e supporto interni allo Stato.

Ma senta, secondo lei, perché proprio ora torna a emergere la questione del guanto?

Va dato merito senza troppe dietrologie, all’indagine della Procura di Palermo. Hanno riaperto l’indagine, e riaprendola l’hanno rivisitata nel suo complesso e si sono imbattuti in questo particolare stranamente sfuggito prima.

Sì, tra l’altro, a proposito dell’omicidio Mattarella, è stato realizzato un documentario molto interessante, “Magma”, diretto da Giorgia Furlan. E’ stato trasmesso domenica sera su La7, e tre giorni prima della messa in onda, lo studio che lo ha prodotto, 42esimo parallelo, ha preso fuoco. Naturalmente non si sa perché, però è un tempismo particolare…

Questo non lo sapevo. È uno dei tanti misteri. Stiamo attraversando una fase molto delicata, credo. Al di là delle polemiche politiche attorno all’attentato. più o meno dimostrativo, nei confronti di Sigfrido Ranucci, il fatto che si torni a usare l’esplosivo anche a fini meramente intimidatori è il segnale che nel Paese stiamo tornando a vivere un clima pesante, che ci impone di alzare la guardia.

Dopo le bombe alle auto di Ranucci, insomma, anche sui giornali iniziano a uscire notizie un po’ particolari, ad esempio su Domani la lettera anonima sulla pista albanese, e poi ad orologeria la sentenza su Berlusconi e la mafia…

Non c’è dubbio. La verità è che da almeno un decennio sembra che ci sia più inquietudine attorno alla questione della trattativa Stato-mafia, con una paura inedita, che la verità venga a galla. Se ne facciano una ragione i disinformatori di professione, che naturalmente sono tornati pienamente in campo, con la falsità gridata per di più senza tema di essere facilmente smentiti. Questi dicono che è tutta una fake-news, quella dei collegamenti lungo l’asse Cosa Nostra-Dell’Utri-Berlusconi. Con buona pace dei falsificatori di professione, invece, è una realtà consacrata, definitiva, con sentenze definitive, e sono quelle che hanno condannato Dell’Utri come tramite di questi rapporti. Dopodiché, la Procura di Palermo su quella specifica vicenda, probabilmente - mi assumo la responsabilità delle mie affermazioni nei confronti del mio ex ufficio - forse ha sbagliato andando per semplificazioni, quindi giungendo a una proposta di misura di prevenzione nei confronti di Dell’Utri forse non adeguatamente supportata. Ma questo non significa che si possa mai rimettere in discussione ciò che è consacrato in sentenza, ovvero che Dell’Utri era un uomo di Cosa Nostra, che era stato mandato alla corte di Berlusconi proponendogli una sorta di patto di protezione, perché Berlusconi era intimorito e intimidito dalle minacce di Cosa Nostra - c’erano stati progetti di sequestro anche nei confronti dei suoi familiari - e come accadde nella prima metà degli anni ’70-’80, scese a patti, di fatto, con Cosa Nostra, accettando la sua protezione mediante Dell’Utri e Vittorio Mangano. E quello è il motivo per il quale lo definii - ero io il Pm nel processo Dell’Utri - Berlusconi come “vittima compiacente”. Vittima di Cosa Nostra, perché vittima delle sue pressioni, che però scelse il compromesso con i mafiosi stessi. Accordo che poi si è riproposto negli anni ’90, dopo l’attentato a Santa Tecla di Catania, quando Dell’Utri venne mandato da Berlusconi per trattare con Cosa Nostra e raggiungere un nuovo accordo pacificatorio, che portò Berlusconi a rimpinguare le casse di Cosa Nostra con quello che - in una sentenza definitiva ormai intangibile, consacrata dalla Cassazione - viene definito il prezzo di un’estorsione continuativa e ripetuta che Berlusconi subì. Poi c’erano le accuse di alcuni collaboratori secondo le quali quelle somme che Berlusconi versava a Cosa Nostra non erano frutto di estorsione, ma erano in realtà il continuativo rimborso di un debito che Berlusconi aveva assunto alle origini del suo patrimonio, di versamenti che da Cosa Nostra erano arrivati a Berlusconi. È una cosa su cui io ho indagato, su cui hanno indagato altri magistrati, e fino ad oggi si è rivelata infondata o comunque non adeguatamente provata. Ma ciò non toglie che sia provata l’esistenza di quei rapporti, nei quali Dell’Utri venne condannato perché aveva aiutato Cosa Nostra a rimpinguare le proprie casse grazie a questo patto di protezione stipulato con Berlusconi. Questa è una verità che non si può cancellare, e non si dovrebbe cercare neppure di cancellare per rispetto alla verità e alle sentenze definitive.

Giusva Fioravanti è un nome che sta tornando a circolare nei giornali come collegamento tra i vari delitti eccellenti di cui abbiamo parlato. E la moglie di Piersanti Mattarella ha sempre sostenuto che il killer di suo marito fosse Giusva Fioravanti. Lei che ne pensa? Perché proprio adesso?

Non ho indagato a sufficienza per farmene un’idea personale e diretta, diciamo, ma ho indagato sui singoli fatti di reato collegati, e credo che la trama sia comunque unica e unitaria. È una trama che si sviluppa in quegli anni con un obiettivo ben preciso, rimettere in equilibrio il sistema politico-istituzionali che aveva garantito sino a quel momento l’esistenza di Cosa nostra. Il parallelismo in particolare tra la fine di Moro e la fine di Mattarella non è una semplificazione, ma anzi, l’omicidio di Mattarella è forse la versione siciliana del tentativo di Moro di aprire il governo del Paese a un pezzo d’Italia che era stato tenuto ai margini fino a quel momento. Due vittime apparentemente di mani diverse, ma che si iscrivono all’interno della medesima strategia. Ed è quella che poi, dieci anni dopo, negli anni ’90, è di nuovo riesplosa e ristrutturata in modo diverso, con un epilogo che è stato l’abbattimento della Prima Repubblica e la costruzione della cosiddetta Seconda Repubblica.