Delitti Moro, Mattarella, Borsellino. Perché proprio ora si torna a parlarne? Qual'è il file rouge che li unisce, tra ieri e oggi?

A distanza di qualche giorno viene messo agli arresti domiciliari l’ex prefetto Filippo Piritore per il depistaggio delle indagini a proposito dell’omicidio di Piersanti Mattarella, che veniva ammazzato due anni dopo Aldo Moro. Sul Fatto Quotidiano ora si torna a discutere del caso Equalize, che si intreccia con la vicenda dell’incontro tra Marco Mancini e Matteo Renzi all’autogrill di Fiano romano dato che Carmine Gallo, il super poliziotto morto di infarto fulminante prima di essere sentito a processo (a proposito della centrale di dossieraggi illegali celata dietro la società Equalize) avrebbe ricevuto la notizia di questo incontro a distanza di quarantotto ore dal suo avvenimento, evidentemente grazie ai dossieraggi. Tutto questo tran tran per inaugurare la prossima partita delle nomine nelle partecipate di stato? Difficile a dirsi. Si è tornato a parlare di Elisabetta Belloni, in pole position per l’Eni e Leonardo. Chissà. In tutto questa confusione, Fabrizio Corona a proposito del caso di Garlasco - “il vaso di Pandora”, come lo definì qualcuno in tempi non sospetti - Fabrizio Corona è riuscito a tirarci di mezzo pure il Vaticano e dopo qualche giorno il pentito “Scarface” con tempismo perfetto ha rivelato suoi presunti legami con il clan Mazzei. Insomma all’appello ci sono proprio tutti: mafia albanese, ‘ndrangheta, servizi segreti e Vaticano. Chi ne capisce qualcosa fino in fondo è davvero bravo, anche perché stanno venendo fuori cose molto pesanti tutte insieme. Ma perché proprio ora? Il file-rouge che collega tutte queste storie qual è? Eh, verrebbe da rispondere come quel macellaio toscano nel noto video virale dice “ma io he hazzo ne so”. Però, però a ben vedere, sempre lì siamo. Caso Aldo Moro, omicidio Mattarella, strage di via d'Amelio. Oggi. Perché ancora oggi queste tre vicende fanno così paura? Perché certu dettagli di questi tre casi emergano dal buio? Il guanto nell’auto dei killer di Mattarella mica è una notizia fresca, eppure. Ranucci e le minacce “se continui a parlare di Moro...”. E la cosa che fa rabbrividire è che ieri, come oggi, la situazione geopolitica è in crisi e le alleanze vanno rimarcate. Da che parte stai? Guarda che se vacilli tiro fuori gli scheletri. Noi siamo un Paese sovrano? Certo, come no. Però non troppo. E se è il caso torno a fartelo capire. E in tutti questi casi c'è scritto grosso così STATO, connivenze, il leitmotiv di fondo che striscia cauto tra i fili d’erba è sempre lo stesso. Si legge tra le righe, si pensa ma non si dice, ma tutti si adoperano per trovarsi un alibi, prendere le distanze senza che nessuno abbia ancora detto “A”. Trattativa stato-mafia. Non altro che la proiezione, sul piano interno di un paese, dei rapporti di forza che intercorrono con gli altri stati. Ed i servizi segreti di quello o quel paese, in quello o quel paese, anche mentre leggete, mentre scriviamo, si servono della stampa, della criminalità di strada per raggiungere i propri obiettivi politici, incessantemente. Come il corpo umano e la sua fisiologia in ogni momento. E’ il grande albero delle relazioni internazionali, la cui chioma sventola nel cielo blu della diplomazia, e affonda le sue radici nelle profondità della terra, fatte di strade sporche, affollate, di provincie abbandonate, controllate da gerarchie di potere criminali, parallele a quelle riconosciute a livello internazionale. Aggiungiamoci la complicità di un sistema bancario periferico inquinato di funzionari malpagati e quindi corruttibili, abituati ad imbrigliare imprenditori e a ordire sistemi di corruzione attorno alle istituzioni locali e non solo, a fare da esecutori per gli omicidi eccellenti, dietro i quali non basta arrivare alla conclusione che “è stata la Mafia”. Dietro la mafia c’è dell’altro, ma sarebbe opportuno, capirne di politica interna per raccapezzarsi un po’, per avere un quadro organico della situazione.