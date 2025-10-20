Il Sole 24 Ore sciopera per l’intervista concordata a Giorgia Meloni. Ma la verità è che il contraddittorio non lo vuole nessuno

Sono tempi difficili per il giornalismo. Il caso della bomba esplosa davanti l’abitazione di Sigifrido Ranucci è emblematico, ma è solo l’ultimo passaggio di un processo che va avanti da tempo. Lo ha detto lo stesso conduttore di Report a Il cavallo e la torre: bene la solidarietà, ma la politica deve fare qualcosa. La potenza delle immagini del veicolo distrutto è diretta. Le azioni di delegittimazione che si sono susseguite negli anni da parte dei leader di molte forze rappresentate in parlamento sono certamente meno appariscenti. Però ci sono. Maurizio Gasparri in commissione Rai si presenta con una carota per sfottere Ranucci, a cui pensò bene di consigliare un “cognacchino” per farsi coraggio rispetto ai continui attacchi ricevuti. L’intero emiciclo, invece, ora si stringe attorno al giornalista. Ritornando al Sole 24 Ore e all’attitudine di certa politica a sottrarsi alle domande dei giornalisti: in un articolo di Repubblica uscito il 30 marzo 2017 a firma di Annalisa Cuzzocrea si legge di come nella prima fase del Movimento 5 Stelle ci fosse una certa tendenza a evitare il contraddittorio nei talk show. Alessandro Di Battista, scrive ancora Cuzzocrea citando il libro dell’ex parlamentare, parlò direttamente con Gianroberto Casaleggio per riportare i 5 stelle in tv. Una fonte citata dalla firma di Repubblica però chiarisce: “Ma è quello che fanno da sempre gli uffici stampa dei partiti”, ma “la verità è che le condizioni le pongono tutti. La battaglia è gestirle”. Se “i i 5 stelle si sono spostati su un'apertura, il Pd ha chiuso progressivamente”. Era il Pd di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi. Lo stesso Renzi che anni dopo fu bacchettato dal Tribunale di Firenze per aver fatto causa al Corriere della sera per un articolo sull’inchiesta Open. Nella sentenza, che aveva respinto la richiesta del senatore, si denunciava l’utilizzo del tribunale “come fosse un bancomat”. In sostanza, Renzi avrebbe agito legalmente per manifestare “una palese ed ingiustificata carica deterrente”. Ma a ben guardare il fastidio della politica per la stampa è ben distribuito. Rimane un pezzo (purtroppo) memorabile di televisione la telefonata di Silvio Berlusconi a Gad Lerner, allora conduttore de L’Infedele su La 7: “Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe e ripugnante”. Lo stesso Cavaliere che anni dopo se ne andrà indispettito dallo studio di Lucia Annunziata ai tempi di In mezz’ora. L’editto bulgaro del 2002 ai danni di Enzo Biagi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi resta la perfetta sintesi di questo atteggiamento. O così o niente, insomma. Un misunderstanding diffuso: il giornalista e l’addetto stampa non sono la stessa cosa?