Ma com’è possibile che un uomo muoia per una partita A2 di basket? Ecco perché poteva essere evitato…

Ma com’è possibile che per una partita di A2 muoia un autista? Uno può dire "va bene il calcio e le curve, siamo abituati a queste cose", ma anche una partita di A2 di basket può arrivare a episodi di violenza pesanti e patetici se ci pensate. In realtà sì, il movimento ultras anche nel basket è un movimento storico culturale. Io arrivo da Montecatini Terme, eterna rivale di Pistoia, che adesso è stata coinvolta in questo lutto. E negli anni d'oro della A1 e della 2 di Montecatini i derby erano infiammati, gli scontri c'erano e altre rivalità molto forti esistevano con la Neutro Robert di Firenze la Fortitudo e la Virtus Bologna che anche loro hanno una cultura ultras radicata. Penso a Livorno che ha due squadre e i derby sono iper infiammati. Quindi la cultura ultras fa parte del basket. Quello che è successo è assurdo ma ce lo potevamo aspettare soprattutto se andiamo a vedere la dinamica. Perché siamo abituati a leggere i titoli e quindi pensiamo che sia avvenuta la sassaiola, in realtà tra Rieti e Pistoia c'era una rivalità che andava avanti da tempo tra i vari ultras per dei gemellaggi incrociati (Pistoia è gemellata con Cento, rivale di Rieti, Rieti è gemellata con Scafati, rivale di Pistoia) e poi nell'intervallo tra secondo e terzo tempo, che nel basket è l'intervallo più lungo, ci sono stati gli scontri e sono intervenute le forze dell'ordine. Cosa vuol dire? Significa che probabilmente la situazione andava gestita con più attenzione. Poi il pullman di tifosi di Pistoia è stato scortato fino all'uscita della città e dopodiché è stato lasciato solo.