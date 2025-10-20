Marina Berlusconi scrive al Corriere contro le Big Tech. Ma le Big Publisher non sono la stessa cosa?

Marina Berlusconi ha ragione: in un’epoca controllata dalla Big Tech, in cui l’algoritmo detta il ritmo del pensiero, i libri restano l’ultima forma di lentezza resistente, gli anticorpi contro l’omologazione digitale. Lo ha scritto in una lettera al “Corriere della Sera”, annunciando che, a un anno dalla nascita della casa editrice “Silvio Berlusconi Editore”, saranno pubblicati tre libri che affrontano “un tema decisivo: i rischi e i benefici della rivoluzione tecnologica e il suo rapporto col potere”. Ma Marina Berlusconi, oltre a essere Presidente di Fininvest lo è anche di Mondadori. Per questo sembra giusto chiederLe: ma la Mondadori è lenta?

Ovviamente scrivo da autore. I miei libri, ad esempio, sono lenti, anche se dentro, pare, siano veloci. Conducono, per così dire, una esistenza riflessiva e bucolica, eretica, ascetica, forse fuori dal mondo e dalle regole editoriali (che mi pare essere il tema, al fondo). Il mio primo romanzo, Chi è Lou Sciortino?, edito nel 2004 da Neri Pozza e poi transitato proprio in Mondadori, negli Oscar, verrà ripubblicato l’anno prossimo da Giulio Perrone Editore insieme al mio nuovo romanzo, Pastorale Siciliana. Questo mio primo romanzo continua a essere tradotto all’estero (mi sembra che l’ultima traduzione sia di un paio d’anni fa, in Egitto, per la Al Arabi). Sicilian Tragedi, pubblicato proprio da Mondadori nel 2006, è stato tradotto quest’anno, a diciannove anni dalla sua prima edizione, in catalano. Viaggiano con calma: li immagino in treno, a leggere gli uomini; non seguono la logica dei post, durano nel tempo e frequentano luoghi dove il segnale 5G fatica ad arrivare. Sicilian Comedi fu edito in America dalla Farrar, Straus & Giroux del mitico Jonathan Galassi e David Leavitt gli dedicò due lusinghiere paginate (bontà loro) sul New York Times. Eppure, Mondadori non è mai riuscita a portarlo in classifica, né la Sua casa editrice è stata mai punta dalla vaghezza di farlo partecipare a un qualche premio. Proprio perché sfuggivano a quella “velocità” che Lei rimprovera, giustamente, alla contemporaneità. Evidentemente la Mondadori non la pensa come Lei. È giusto così, ed è mia convinzione che Lei abbia sempre interpretato il suo ruolo di editore nella massima libertà concessa ai suoi dirigenti, editor, consulenti e quant’altro.

Sia chiaro: non mi lamento (anche se non sono mai stato pauperista, anzi); ognuno scrive il proprio destino editoriale. Ma abbiamo fatto il militare a Cuneo e sappiamo che le grandi case editrici sono soggette a una legge implacabile: l’aumento di fatturato.

Non sto qui a spiegare a Lei (ci mancherebbe) i metodi attraverso i quali i libri girano vorticosamente sugli scaffali delle librerie o come funziona il diritto di resa, per cui anche l’invenduto finisce tra le “entrate” grazie allo scambio “reso-nuovo” che aumenta la “velocità” dei libri secondo le regole economiche della velocità della moneta: negli assegni sono state abolite le “girate”, nei libri no. Si stampano libri come una volta si moltiplicava la moneta circolante con le girate degli assegni e questa si chiama inflazione.