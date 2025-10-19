Il comizio continua per poi spegnersi, la folla lo acclama, in estasi. In conclusione parte un bell’inno d’Italia. Tutti cantano. Applausi. La giornata sembra finita, ma allontanandosi dalla gente ancora raccolta attorno a Mascia, ad un certo punto, dall’altra parte della strada, verso via Melzo compare qualche bandiera palestinese fra le mani di alcuni studenti, forse appartenenti a qualche centro sociale, o comunque, contestatori della piazza dei Patrioti. Iniziano a cantare “Bella Ciao” con il pugno chiuso alzato, dall’altro lato i patrioti si attivano e avanzano verso le bandiere palestinesi urlando insulti vari “amm**e, comunisti di m**a ecc. ecc.”. L’uscita della metro Porta Venezia fa da barriera naturale e i patrioti si fermano sulla balaustra sventolando il Tricolore. In mezzo alla strada i poliziotti in tenuta anti sommossa indossano il casco e si schierano in un cordone di contenimento. Nel frattempo dalla folla dei Patrioti parte un coro. “Duce-Duce-Duce” e si notano un bel po’ di braccia tese nel saluto romano. Frank Mascia interviene, si porta nelle prime file e parla ai suoi. “Non cediamo alle provocazioni, altrimenti facciamo il loro gioco”. E mentre in strada da un lato svetta il pugno chiuso e dall’altra il braccio teso, ricordiamo ancora una volta che nel frattempo si svolgono indisturbati gli Stati Generali della cultura, tra gli stucchi dorati del Teatro alla Scala. Al centro dei due schieramenti c’è un signore sulla sessantina. È quasi pelato, i capelli bianchi che gli rimangono sono un po’ spettinati e raccolti dietro. Ha i basettoni e gli occhi azzurri stropicciati da un sorriso sornione. Osserva con sguardo incuriosito e deluso, pieno di stupore, divertito, ma anche un po’ malinconico. Tiene per mano la sua regina, che dallo stile pare una diva degli anni settanta. Si chiama Piero ed è il re del Movimento Universale, formalmente definito “Comitato Nazionale di Liberazione Italia”. Piero spiega che il suo movimento fa “un ragionamento di unità nazionale del dissenso. Il rosso non conosce il verde e il giallo sta in mezzo a fare il pappagallo. Abbiamo un’Italia completamente sfaldata, polverizzata. Come andare d’accordo senza un’unità? Questa è la fotografia dell’Italia”. Piero in sostanza propone una cosa molto semplice e lo fa con un sorriso fanciullesco da bambino: l’unità della destra e della sinistra contro tutto il resto. Cosa sia il resto non è importante e forse, ha ragione lui. Nel frattempo, sullo sfondo i Patrioti in coro intonano “chi non salta comunista è”. Sul volantino che ci lascia Piero son scritte le proposte del movimento. Eliminare totalmente tutti i vertici e i partiti e punire tutti i negligenti. Garantire dignità al popolo con un governo formato solo di cittadini provenienti dal popolo onesto, saggio e onorevole. Tutto questo per uno stato neutrale confederale no-Nato, sovrano anche a livello monetario, contro la guerra, no-Wef, no-Oms, no-Green Pass, no-5g. Redistribuzione, riappropriazione dei beni comuni al popolo ed equo ri-livellamento di tutte le parti sociali. È lotta pura ed è fantastico. Ci piace. Salutiamo il re del Movimento Universale e ci fermiamo a parlare con qualche patriota. Domandiamo loro perché si trovino lì e sono stupiti della domanda, dicono che è evidente che l’Italia stia andando a rotoli. Bisogna fare qualcosa. Non c’è più sicurezza. Dove faranno crescere i loro figli, in mezzo a tutto questo casino?