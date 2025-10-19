Ballando con le stelle, abbiamo scovato la prima polemica di Barbara d'Urso contro lo show (e la giuria)?

Cos'è 'Ballando con le Stelle' senza scontri velenosi tra i concorrenti e la giuria? Un veglione pasquale che, a causa della durata monster, assume i contorni di un vero e proprio sequestro di persona. E ciò non può che influire sugli ascolti: finora, ogni sabato sera, lo show di Milly Carlucci si fa surclassare di almeno un milione di telespettatori da Tu Si Que Vales, l'imbattibile carrozzone defilippiano sull'ammiraglia del Biscione. A 'deludere' le aspettative di conduttrice e giuria è in particolare l'asso che pensavano di avere in tasca: Barbara d'Urso. Carmelita, infatti, rifiuta ogni telerissa con eleganza, nonostante i continui attacchi dei giurati, coadiuvati da Alberto Matano. Tutti le chiedono 'di più', senza riuscire a specificare che cosa intendano di preciso (e lei, Barbarella, glielo fa notare ogni volta, col cuore).
In questo modo, la maschera del format decade: lì dentro a nessuno importa della danza (ma va?!), vogliono il Celebrity Dance Match, il sangue e le metaforiche botte da orbi per alzare lo share. A d'Urso, purtroppo o per fortuna, non interessa: prosegue a danzare (bene assai), profilandosi come perfetto futuribile volto Rai dopo questa esperienza che, immaginiamo, consideri viatica alla conduzione di una prima serata e/o di almeno almeno 'Domenica In', nella prossima stagione tv. Nonostante la paciosa serenità della nostra, abbiamo scovato su X un cuoricino apposto da lei medesima a un tweet al vetriolo, per altro cinguettato da me (pardon, ndr), contro la trasmissione in cui concorre. Potremmo essere di fronte alla prima (vera) polemica di Barbarella verso 'Ballando con le Stelle'? Facciamoci questo caffuccio...
"Ogni volta che la giuria (+ Matano) si interfaccia con Barbara d'Urso, casca l'asino della trasmissione: continuano a ripeterle, in belle parole, che del ballo non se ne fanno niente, che ci vuole 'di più' (ossia le risse). E lei non gliele dà"
Da questo retweet possiamo scilindrare alcune deduzioni interessanti: prima fra tutte, anche Carmelita sarebbe convinta che a 'Ballando con le Stelle' non interessi nulla della danza, un piccolo grande segreto di Pulcinella, ma che punti, come ogni altro programma, al trash. In particolare alle risse, quindi al trash urlato, nonostante la da sempre manifesta compostezza di Milly Carlucci, apparentemente una raffinata cera da Madame Tussaud, lì per sedare gli animi (se lallero, ndr). Mettere in dubbio, col cuore, quale sia, appunto, il reale cuore del programma, non è cosa da niente. Ma c'è di più...
Ripostando questo tweet, Barbarella sembra voler confermare la propria linea all'interno del programma: continuerà a non concedere 'risse' a favor di telecamera, lasciando la giuria a pretenderne invano. Per tutta l'edizione? Può darsi. Nell'ultima puntata, le è stato detto (di nuovo) di tutto: "Non sei mica la piccola fiammiferaia, sei stata fuori dalla tv per due anni appena e ora ti ritrovi nel sabato sera di Rai 1. C'è gente che non è andata in tv anche per un decennio e non ne ha mai fatto un dramma, a differenza tua". A parte che vorremmo conoscere nomi e cognomi di tutta questa 'gente' tanto stoica e imbelle - a memoria, non ci risulta che esista davvero, gli attacchi a d'Urso sono realmente frontali e personali. Lei in diretta si è solo lasciata sfuggire, in modo composto assai, di essere stata mandata via 'ingiustamente' (da Pier Silvio Berlusconi, ndr) e che 'quando racconterò tutto quello che è successo, si potrà giudicare'. Di contro alle aspettative di giuria e conduttrice, a occhio, Carmelita non avrebbe alcuna intenzione di aprirsi in merito alla cacciata da Mediaset sulla pista da ballo, aprendo il vaso di Pandora del secolo. Magari lo farà in altre sedi, forse da Francesca Fagnani in quel di 'Belve', prima o dopo? Intanto, a Carlucci e giurati non resta che rosicare. E di passare da rosiconi per il colpaccio mancato.
"Se fossi la conduttrice di questo show, vorresti di più da te come concorrente", le ribadiscono. Ma Barbarella non cede appellandosi al fatto di non essere lei alla guida della trasmissione e, di conseguenza, di fare ciò per cui è stata chiamata lì: danzare. Un muro di gomma inesorabile (e intelligente assai), li sta logorando dall'interno, a passi di danza. "È incredibile che in settimana ci si ritrovi a parlare di Beppe Convertini o Martina Colombari e non di Barbara d'Urso, questo dice tutto. Così, senza che tu ti apra, non arriviamo a Natale". Ma come? 'Ballando con le Stelle' non è mica, da ben due decenni, il tempio del bel ballo? Quel luogo mistico in cui vip senza esperienza di mazurca e compagnia, di puntata in puntata, imparano a migliorarsi nelle piroette per aria diventando quasi professionisti? Per chi ci ha voluto credere, sì.
Ma quest'anno il calo di ascolti è dovuto all'assenza del vero motivo per cui il programma esiste e la gente lo guarda(va): le polemiche, le telerisse concorrenti-giuria. E Barbara d'Urso, intanto, ha smascherato il vero format dietro ai costumi di scena e all'impiattamento da finto-elegantissima grande soirée. Il colpaccio lo ha fatto lei. Del resto, non è mica una debuttante nel mondo dello spettacolo. E, come ha già avuto modo di dichiarare, il trash in tv non lo ha certo portato Carmelita. Nè ha cessato di esserci dal momento della sua cacciata da Mediaset. Solo, tocca saperlo fare. E qui iniziano i guai per 'Ballando con le Stelle' che sta rimpiangendo i 'fasti' dello scorso anno, quando nel cast aveva schierato la bizzosissima Sonia Bruganelli (sicuro per i casquet, ndr).
Stavolta è andato proprio tutto storto: nemmeno Marcella Bella ha voglia di litigare e guarda la giuria con aria di compita superiorità, come fossero marmocchi dell'asilo capricciosi. Peccato per lo show: di mazurca e jive non importa una cippa né là dentro, né fuori, ai telespettatori. Questo inesploso Celebrity Dance Match non può ingranare.