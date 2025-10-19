Ballando con le stelle, abbiamo scovato la prima polemica di Barbara d'Urso contro lo show (e la giuria)?

"Se fossi la conduttrice di questo show, vorresti di più da te come concorrente", le ribadiscono. Ma Barbarella non cede appellandosi al fatto di non essere lei alla guida della trasmissione e, di conseguenza, di fare ciò per cui è stata chiamata lì: danzare. Un muro di gomma inesorabile (e intelligente assai), li sta logorando dall'interno, a passi di danza. "È incredibile che in settimana ci si ritrovi a parlare di Beppe Convertini o Martina Colombari e non di Barbara d'Urso, questo dice tutto. Così, senza che tu ti apra, non arriviamo a Natale". Ma come? 'Ballando con le Stelle' non è mica, da ben due decenni, il tempio del bel ballo? Quel luogo mistico in cui vip senza esperienza di mazurca e compagnia, di puntata in puntata, imparano a migliorarsi nelle piroette per aria diventando quasi professionisti? Per chi ci ha voluto credere, sì.

Ma quest'anno il calo di ascolti è dovuto all'assenza del vero motivo per cui il programma esiste e la gente lo guarda(va): le polemiche, le telerisse concorrenti-giuria. E Barbara d'Urso, intanto, ha smascherato il vero format dietro ai costumi di scena e all'impiattamento da finto-elegantissima grande soirée. Il colpaccio lo ha fatto lei. Del resto, non è mica una debuttante nel mondo dello spettacolo. E, come ha già avuto modo di dichiarare, il trash in tv non lo ha certo portato Carmelita. Nè ha cessato di esserci dal momento della sua cacciata da Mediaset. Solo, tocca saperlo fare. E qui iniziano i guai per 'Ballando con le Stelle' che sta rimpiangendo i 'fasti' dello scorso anno, quando nel cast aveva schierato la bizzosissima Sonia Bruganelli (sicuro per i casquet, ndr).

Stavolta è andato proprio tutto storto: nemmeno Marcella Bella ha voglia di litigare e guarda la giuria con aria di compita superiorità, come fossero marmocchi dell'asilo capricciosi. Peccato per lo show: di mazurca e jive non importa una cippa né là dentro, né fuori, ai telespettatori. Questo inesploso Celebrity Dance Match non può ingranare.