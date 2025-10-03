Il rischio di una guerra civile è reale? Sì, vi spieghiamo perché…

Questa è l'Italia. Però poi ti guardi in giro ed è una terra meravigliosa con un clima fantastico. Ma l'italiano, e per l'italiano intendo tutte le persone che vivono in Italia, non c'è integrazione, non c'è più tessuto sociale, ospedali pubblici allo sbando e scuole pubbliche in difficoltà. Questa è la verità. Poi ce la caviamo perché siamo italiani e siamo i numeri uno per questo, ma la verità è che chi sta male aumenta sempre di più, e questa rabbia adesso sta arrivando nelle strade tramite la Palestina, ma qui dentro c'è molto altro. E se la destra, il governo, i media tradizionali e il sistema non lo capiscono tra un po' ci svegliamo veramente nella guerra civile. La Meloni secondo me se ne sta accorgendo, e infatti a guardarla bene si vede che non è mai stata così nel panico.