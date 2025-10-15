Antinelli dopo la partita ricorda i 250 giornalisti morti a Gaza, ma Rai News non pubblica le sue parole. Lo strano rapporto tra la tv italiana e Israele: due casi in tre giorni

L’Italia vince 3 a 0 contro Israele grazie alla doppietta di Mateo Retegui e al gol di Gianluca Mancini e si giocherà le sue carte ai play off per andare al Mondiale. L’obiettivo minimo che la federazione si era prefissata a inizio qualificazione e che Gennaro Gattuso doveva portare a casa. Il ct ha fatto il possibile, i giocatori hanno risposto. Ora si guarda avanti, ai possibili avversarsi, “e che dio ce la mandi buona”. L’Italia vince mentre fuori dallo stadio i manifestanti pro Palestina si scontravano con i cordoni delle Forze dell’ordine. Udine era blindata con transenne e posti di blocco, barriere in cemento erano state piazzate ai margini del Bluenergy Stadium per limitare l’avanzata dei manifestanti. L’allerta era al massimo livello, il Mossad a fare da ombrello, elicotteri in aria e cecchini sui tetti. Il corteo ha intonato cori contro Israele e contro la decisione della Federazione di ospitare la squadra che rappresenta lo Stato che negli ultimi due anni ha compiuto un genocidio a Gaza. Nella Striscia sono morti oltre duecento giornalisti che erano sul campo per raccontare la verità. Alessandro Antinelli di Rai Sport aveva sulla giacca un fiocco nero ed è stato lo stesso giornalista a spiegare il significato di quel simbolo (che l'Unione stampa sportiva Italiana aveva già chiarito nei giorni scorsi): “Serve a ricordare i 250, tra giornalisti e giornaliste, che sono morti per provare a raccontare quello che un rapporto della Commissione dell'Onu ha definito un genocidio. Questo è un fatto”. Un fatto. Ed è un fatto che una collega di RaiNews24, Elisa Dossi, sia stata colpita da pietre lanciate dai manifestanti e abbia riportato delle ferite per fortuna non gravi. Stessa cosa accaduta a un reporter di Local Team, portato in ospedale per un trauma cranico. La Rai ha diffuso una nota ufficiale in cui ha espresso sostegno ai professionisti rimasti coinvolti negli scontri. La riportiamo di seguito integralmente: “La Rai condanna con fermezza ogni forma di violenza e intolleranza che si è verificata oggi a Udine in occasione del corteo pro Palestina, durante il quale una nostra giornalista di RaiNews24, Elisa Dossi, è stata colpita da una pietra mentre stava svolgendo il proprio lavoro di cronaca all'esterno dello stadio, in occasione della partita Italia-Israele. La collega è stata prontamente soccorsa e si trova ora al pronto soccorso di Udine, dove le vengono prestate le cure necessarie. La Rai esprime solidarietà e vicinanza a Elisa Dossi e a tutti i professionisti dell'informazione che ogni giorno operano con senso di responsabilità e coraggio per garantire ai cittadini un'informazione libera, corretta e completa. La violenza non può mai essere una forma di espressione o di protesta”.