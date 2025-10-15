Non smetto quando voglio: cosa direbbe la Meloni proibizionista alla Giorgia dipendente dal fumo? E lei cosa risponderebbe al Presidente? Questo, forse…

Il presidente Meloni irrompe nella stanza, un antro angusto dalle pareti ingiallite come polmoni esausti, l’aria un sudario di nebbia grigia che si attorciglia intorno ai mobili sgangherati. Fuori, il sole egiziano su Sharm el-Sheikh è ancora un martello che picchia su un'incudine rovente, ma qui dentro, nel dietro le quinte del potere, regna un crepuscolo perpetuo, interrotto solo dal bagliore arancione di una brace che danza tra le dita di Giorgia, il viso solcato da ombre che sembrano crepe in una maschera di porcellana. Il presidente Meloni si ferma, il tailleur impeccabile come un'armatura, gli occhi stretti in una fessura di disapprovazione. Stringe una cartellina contro il petto, come uno scudo contro il nemico invisibile che aleggia: “Hai idea di cosa hai combinato, Giorgia? Ti sei fatta beccare da un turco a fumare come un turco. Proprio lì, davanti a tutti, aspiravi quel veleno. «Devo farla smettere di fumare», ti ha detto lui, paternalista, patriarcale. E tu? Tu hai risposto: «Lo so, lo so, ma non voglio uccidere qualcuno». Qualcuno ha riso. Ma che c’è da ridere? Punto primo: la droga fa male sempre e comunque. Ogni singolo grammo di principio attivo che consumi si mangia un pezzo di te1”.

Giorgia solleva lo sguardo, gli occhi arrossati non dal pianto ma da un'irritazione perenne, la sigaretta sospesa a mezz'aria come un punto interrogativo capovolto. Inspira piano, il fumo le esce dalle narici in volute pigre, che si attorcigliano verso il soffitto screpolato: “Ah, quindi anche le sigarette sono droga? Se lo dice lei, Presidente…”

Il presidente Meloni: “È nicotina, catrame, un serpente che ti rode dall'interno, un milligrammo dopo l'altro. Non importa quanto grande o piccolo sia, si mangia un pezzo di te. Ti promette qualcosa che non può darti e ti chiede in cambio qualcosa che non potrà mai restituirti. E questo sul piano fisico e non solo: perché quando tu ti convinci che hai bisogno di quella sostanza per essere all’altezza, per superare una prova, per essere accettato, stai sostanzialmente dicendo a te stesso che sei sbagliato. Stai rinunciando a metterti alla prova, ti stai nascondendo. In una parola stai rinunciando a vivere davvero2”.

Le labbra di Giorgia si increspano in un sorriso stanco, un misto di sfida e supplica: “Oh, andiamo, Presidente. Era solo un tiro, un momento rubato al caos di quelle sale ovattate, con i loro tavoli lucidati e le bandiere che sventolano promesse vuote. Mi duole il cuore, sa? Mi duole per quel vuoto che mi stringe lo stomaco ogni mattina, quando il mondo là fuori urla di doveri e io non trovo altro conforto in questa spirale grigia. Ma lei, con i suoi discorsi da pulpito, mi guarda come se fossi un mostro. Non vede che questo fumo è solo un labile velo per non vedere l’abisso, l’abisso della realtà e quello che abbiamo dentro?”