La serie Monster (Netflix) ha fatto casino sulla ginefilia (o siamo tutti Ed Gein?). E viene attaccata dagli attivisti trans nonostante Murphy e Brennan ci provino col politicamente corretto…

“In Monster – si legge su Out – Jorgensen dice a Gein che lui è un “ginefilo”, cioè qualcuno attratto dalle donne. Tuttavia, la serie fa chiaramente riferimento all’autoginefilia, una parafilia – ovvero una fantasia sessuale atipica e persistente – in cui una persona è eccitata dall’idea di essere una donna o di avere un corpo femminile. In altre parole, Monster sostiene che Ed Gein non fosse transgender, ma semplicemente un travestito o crossdresser con un feticismo per i corpi femminili. […] Che il vero Gein fosse o meno un travestito o fosse affascinato da Jorgensen è materia di dibattito. In ogni caso, etichettarlo come “ginefilo”, termine che Brennan e Murphy hanno confuso con “autoginefilo”, potrebbe avere gravi conseguenze”. Il problema sarebbe la teoria dell’autoginefilia dello psicologo Ray Blanchard: “Essa propone che esistano due tipi di donne trans: le donne trans eterosessuali, che fanno la transizione perché trovano troppo difficile la vita da omosessuali, e le altre che fanno la transizione a causa di un “impulso sessuale eterosessuale deviato” e di una parafilia che le eccita all’idea di essere una donna. […] In un’intervista con Tudum, Brennan (co-creatore di altri progetti di Murphy come Scream Queens e Hollywood) afferma che la scena era “necessaria” affinché la serie potesse tracciare una linea di distinzione tra donne trans e autoginefili. «Era davvero importante per noi fare quella distinzione, dire: ‘Guardate, sono due cose molto diverse’», dice. «Ed è stato fantastico poterlo far dire a Christine Jorgensen. Sentirselo dire da lei, nella mente di Gein, è stato un momento davvero potente». Ciò che Brennan sembra ignorare è che non sono psicologi e medici a definire i transessuali (un altro termine, spesso più clinico, per persone transgender) e gli autoginefili come due categorie separate, anche le Terf (femministe radicali trans-escludenti) e i transfobi lo fanno. Infatti, l’autoginefilia è diventata uno dei principali argomenti usati dagli attivisti anti-trans, i quali sostengono che le donne trans – e in particolare quelle attratte da altre donne – siano deviate sessuali e mentalmente malate”.